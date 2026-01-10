Deel dit artikel: Share App Mail Pin

DroomSap is populair als ‘slaapmiddel’, maar hoe onschuldig is het?

Heerlijk slapen en ook nog eens dromen: zo promoten verkopers DroomSap, een drankje dat je zou helpen beter te slapen. Vooral mensen die niet direct naar slaapmedicatie willen grijpen, proberen het. Het is simpel, zonder recept verkrijgbaar en heeft een zoete, honingachtige smaak. Maar de laatste tijd rijst de vraag: is DroomSap wel veilig?

Veel mensen kampen met slaapproblemen. Uit cijfers van onder meer het CBS blijkt dat ongeveer een op de vier Nederlanders moeite heeft met slapen. Een onderzoek van EenVandaag wees zelfs uit dat de helft van de Nederlanders regelmatig kampt met slapeloze nachten. Inslapen, doorslapen, slaap-apneu: er zijn heel wat soorten slaapproblemen, naast factoren die onze nachtrust kunnen verstoren.

Slecht slapen en slaapmedicatie

En niet of slecht slapen hakt er flink in: overdag presteer je minder goed op je werk, je hebt een korter lontje of kampt met concentratieproblemen. Huisartsen zijn doorgaans terughoudend met het voorschrijven van slaapmedicatie, waar bovendien ook flinke bijwerkingen aan kleven. Dat maakt het aantrekkelijk om zelf maar op onderzoek uit te gaan. Naast supplementen die zouden moeten helpen bij het slapen, zoals valeriaan en melatonine, is er ook DroomSap (niet te verwarren met SlaapSap) verkrijgbaar.

Wat is DroomSap en waarom gebruiken mensen het?

DroomSap wordt online verkocht als slaapverwekkend drankje. Het bevat een mix van kruiden, honing en andere ingrediënten. Het wordt gepresenteerd als een natuurlijk middel dat je helpt ontspannen en waarvan je sneller in slaap valt.

Veel mensen met slaapproblemen zien het als laagdrempelige en onschuldige oplossing: je hebt er geen recept voor nodig, het is geen zwaar slaapmiddel, maar gewoon een flesje dat je kunt bestellen en bovendien een mooie lay-out heeft. Niks chemisch, maar een natuurlijke oplossing, zou je denken. Een paar milliliter zou voldoende zijn. Toch blijken er wel degelijk risico’s aan het gebruik van dit middel te kleven.

De stof doxylamine: het werkzame middel

De ‘magie’ van DroomSap zit hem namelijk minder in de kruiden en honing en meer in de chemische stof doxylamine. Volgens gezondheidswaakhond Lareb, dat ook bijwerkingen van geneesmiddelen registreert, is dat waar het slaapverwekkende effect vandaan komt.

Doxylamine is een antihistaminicum dat in Nederland wordt voorgeschreven als slaapmiddel, maar alleen op recept. Een antihistaminicum is een anti-allergiemiddel met een rustgevende werking.

In DroomSap zit een lage dosering doxylamine zodat het product formeel niet als medicijn telt, maar onder de levensmiddelen- of novel-foodwetgeving valt. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mag dit product niet worden verkocht als voedsel of supplement zonder markttoelating, en die is er niet gegeven.

Ophef: bijwerkingen en meldingen

De laatste jaren is er steeds meer ophef ontstaan rond DroomSap. Zowel het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) als Bijwerkingencentrum Lareb hebben meerdere meldingen ontvangen van mensen die klachten kregen na gebruik.

Gemelde klachten variëren van duizeligheid en hartkloppingen tot flauwvallen, angst, pijn op de borst en diarree. In sommige gevallen werden ernstige reacties zoals epileptische aanvallen gemeld. Andere bijwerkingen zijn onder meer hallucinaties, problemen met concentratie, onrustige benen en dubbelzien.

Dat is niet onlogisch gezien wat doxylamine doet: het blokkeert histamine-receptoren om slaperigheid op te wekken. Dat kan ook bijwerkingen geven zoals sufheid, geheugenproblemen en veranderingen in hersenactiviteit.

Is het product (on)veilig of illegaal?

Hoewel DroomSap bij sommige webshops een hoge klantscore heeft, is de situatie juridisch en medisch behoorlijk op het randje en niet zonder risico. Omdat de doxylamine-dosering net onder de grens ligt van wat als medicijn wordt gezien, valt het product formeel onder de levensmiddelenwetgeving, maar zonder de verplichte veiligheidsbeoordeling van de Europese Novel Food-regelgeving. Dat betekent dat er geen officiële beoordeling is gedaan van de veiligheid voor consumenten. Het nemen van DroomSap is dus op eigen risico. Diverse media, waaronder consumentenprogramma Radar, besteedden hier aandacht aan.

Reactie DroomSap

Metro vroeg het bedrijf achter DroomSap, de digitale webshop Dromenwinkel.nl, om een reactie op bovenstaande. Is DroomSap inderdaad zo gevaarlijk als wordt beweerd of valt dit in de praktijk wel mee? In een schriftelijke reactie laat het bedrijf weten dat het product inderdaad doxylamine succinaat bevat (3,26 milligram per milliliter), in combinatie met een kruidentinctuur van zeven biologisch geteelde medicinale kruiden. „De doxylamine werkt synergetisch, elkaar versterkend, met de mix van de zeven medicinale kruiden.”

Volgens de producent is DroomSap een voedingssupplement en geen medicijn. Over de veiligheid stelt het bedrijf dat „doxylamine een stof is die als veilig en effectief slaapmiddel door het CBG (College ter beoordeling van Geneesmiddelen, red.) is goedgekeurd, in een veel hogere dosis dan in DroomSap zit”.

Langdurig gebruik wordt afgeraden

Tegelijkertijd benadrukt de fabrikant dat langdurig gebruik wordt afgeraden en dat gebruikers na enkele weken een pauze zouden moeten inlassen. „Wij raden gelijktijdig gebruik met alcohol altijd af”, staat in de productinformatie, net als het advies om bij medicijngebruik eerst een arts of apotheker te raadplegen. Gebruik wordt afgeraden voor kinderen onder de 12 jaar, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Op vragen over meldingen bij instanties en de ontstane mediaophef verwijst het bedrijf naar een persbericht dat zij ook op hun website hebben gepubliceerd.

Slaapprobleem oplossen: wat werkt wel?

Slaapproblemen zijn complex, vaak ligt er niet een oorzaak aan ten grondslag. Middelen als DroomSap kunnen tijdelijk helpen om in slaap te vallen, maar ze pakken zelden de echte oorzaak van slapeloosheid aan. Slaapexperts en artsen raden aan te kijken naar een vaste slaaproutine. Ze pleiten voor minder schermtijd voor het slapengaan en ontspanningstechnieken, zoals ademhalingsoefeningen. Als dit alles niets uithaalt, overleg dan met je huisarts, in plaats van de vertrouwen op een slaapsapje, meldden genoemde organisaties. Want hoewel het onschuldig klinkt, is het dat blijkbaar niet.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties