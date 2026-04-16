Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo belangrijk is het tijdstip waarop je sport voor je hartgezondheid

Dat je door regelmatig te sporten het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk kunt verlagen, is al langer bekend. Maar nu blijkt dat het tijdstip waarop je sport minstens zo belangrijk is. Ochtendmensen blijken baat te hebben bij vroeg sporten, terwijl avondmensen juist baat hebben bij later sporten.

Voldoende lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je cholesterol- en bloedsuikerniveau lager is en je hart sneller werkt. Maar om hiervan te kunnen profiteren, is de timing waarop je sport cruciaal. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh is het belangrijk dat je het tijdstip van je work-out aanpast aan je chronotype, dus of je van nature een ochtend- of avondmens bent.

Specifieke deelnemers

Voor het onderzoek werden 150 deelnemers in de leeftijd van 40 tot 60 jaar onder de loep genomen. Deze deelnemers hadden minstens één cardiovasculair risico, zoals bijvoorbeeld een hoog cholesterolgehalte of obesitas. Ook deelnemers met een familiegeschiedenis van vroegtijdige hart- en vaatziekten – waarbij een eerstegraads familielid voor de leeftijd van 55 of 65 jaar aan de ziekte was overleden – werden in het onderzoek meegenomen.

Invloed van sport-tijdstip op je hart

De deelnemers vulden een vragenlijst in met vragen als ‘hoe laat zou je opstaan als je je dag helemaal zelf kon plannen?’ om zo hun chronotype te kunnen bepalen. Ook werd hun lichaamstemperatuur gedurende 48 uur gemeten. Vervolgens kregen de deelnemers willekeurig een trainingsschema dat overeenkwam met hun chronotype of juist niet, namelijk tussen 08.00 en 11.00 uur of tussen 18.00 en 21.00 uur. Gedurende 12 weken lang moesten zij dit trainingsschema volgen. Aan het einde van de studieperiode hadden 134 deelnemers alle 60 trainingssessies voltooid.

Verlagen van risico hart en vaatziekten

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de conditie en slaapkwaliteit bij alle deelnemers erop vooruit ging. Bij de mensen bij wie de training was afgestemd op hun chronotype, waren echter ook nog duidelijke verbeteringen te zien in hun bloeddruk, hartslagvariatie, conditie en stofwisselingswaarden. Volgens de onderzoekers betekent dit dat het aanpassen van het tijdstip van sporten aan iemands chronotype het risico op hart en vaatziekten kan verlagen.

Vorige Volgende

Reacties