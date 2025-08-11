Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Helft van Nederlanders slaapt slecht: ‘Ik ben soms een dag niet op werk door te weinig slaap’

Eén op de twee Nederlanders slaapt slecht en dat heeft directe gevolgen voor hun dagelijks leven én werk.

Uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 23.000 mensen blijkt dat vooral jongeren vaker naar middelen grijpen om beter te slapen, maar liever de huisarts mijden.

Middelen tegen slapeloosheid

Zo’n 13 procent van de deelnemers gebruikt slaapmedicatie op recept. Nog eens 14 procent kiest voor vrij verkrijgbare middelen, zoals melatonine of valeriaan. Jongeren grijpen daar vaker toe: 21 procent gebruikte het afgelopen halfjaar een homeopathisch slaapmiddel.

Maar waarom slikken de jongeren het dan? Eén van de deelnemers aan het onderzoek schrijft melatonine te slikken. Zonder echt te weten of het werkt: „Maar ik ben bang dat het erger wordt als ik stop.”

Gemiddeld belt 35 procent van de slechte slapers de huisarts voor hulp, maar onder jongeren ligt dat percentage lager (21 procent). Zij kiezen eerder voor ‘lichtere’ middelen. „Mijn klachten zijn niet ernstig genoeg voor zware medicijnen. Bovendien wil ik het zo natuurlijk mogelijk houden. Op Instagram krijg ik genoeg tips”, aldus een deelnemer aan het onderzoek.

Impact op werk

Nederlanders slapen ongeveer 6,5 uur per nacht, terwijl ze denken minstens 7,5 uur nodig te hebben. Bij de helft van de slechte slapers heeft dit merkbaar effect op het dagelijks leven.

Op de werkvloer leidt dit tot minder productiviteit (41 procent), fouten (21 procent) en soms zelfs verzuim. „Ik ben regelmatig een dag afwezig. Niet omdat ik ziek ben, maar omdat ik structureel te weinig slaap krijg”, vertelt een deelnemer.

Bijna de helft (45 procent) van de slechte slapers zou graag een dutje doen op werk, mits de werkgever dat toestaat. Toch durft 42 procent het gesprek over slaapproblemen niet aan te gaan met hun leidinggevende, vaak uit angst voor onbegrip.

Oorzaken van slecht slapen

Stress door privé-omstandigheden is de grootste boosdoener (44 procent), gevolgd door piekeren over werk (28 procent). Ook hitte, geluidsoverlast, een snurkende partner, laat schermgebruik en een onregelmatig slaapritme houden mensen wakker.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 10 en 22 juli 2025 onder 22.817 leden van het EenVandaag Opiniepanel en is representatief naar leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, regio en politieke voorkeur.

