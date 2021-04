Miljoen Nederlanders zagen verdriet van koningin Elizabeth bij uitvaart prins Philip

Gistermiddag werd, via NPO 1, de uitvaart van de Britse prins Philip uitgezonden. Gemiddeld een miljoen Nederlanders zagen dan ook hoe koningin Elizabeth, vanwege de maatregelen, moederziel alleen zat. Er moesten tussen elke gast – mits uit één huishouden – een paar stoelen leeg zijn. Dat betekende dat de weduwe bij niemand troost kon zoeken. In haar eigen land ging dat ook niet onopgemerkt voorbij.

In totaal keken bijna twee miljoen Nederlanders naar een deel van de ceremonie, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Sommige mensen zapten dus na een tijdje weg, of begonnen later met kijken. Het kan ook zijn dat mensen via Britse zenders als de BBC of ITV naar de uitvaart van prins Philip keken. Ook 13 miljoen Britten keken naar de uitvaart, de meesten via de BBC.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

It was heartbreaking to see a 94 year old woman say goodbye to her husband of 73 years, all by herself, without anyone to support her. So many haven’t been able to say goodbye properly to loved ones…COVID-19 is such a cruel illness 😔💔#PrincePhilipfuneral #QueenElizabeth pic.twitter.com/YKW4BzLLxz — Azad (@AazMedia) April 17, 2021

Koningin Elizabeth alleen tijdens dienst prins Philip

Vandaag domineert prins Philip nog een laatste keer de Britse ochtendkranten. Ze schrijven vooral over de eenzame koningin Elizabeth, foto’s van de uitvaart staan op zowel alle voorpagina’s.

„Zegen haar”, is de kop van Daily Star Sunday. De tabloid schrijft erbij dat de vorstin voor het eerst in 73 jaar „echt alleen” was. „Het eenzaamste afscheid”, schrijft The Sunday Mirror. The Sunday Express beschrijft hoe Elizabeth „betraand” in de kerkbanken zat maar ook dat ze in gedachten niet alleen was. „We delen allemaal haar verdriet”, schrijft de krant.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kate Middleton sticht vrede tussen William en Harry

Ook voor de prinsen William en Harry is veel aandacht. De band tussen hen is namelijk langere tijd al niet goed, in het interview met Oprah Winfrey vertelden Harry en Meghan dat zij zich niet gesteund voelden door broer William. Toch vertelde Harry toen wel vertrouwen te hebben in een goede toekomst tussen hen. Die ‘goede toekomst’ begint mogelijk nu. De Britse tabloids schrijven namelijk dat de twee mannen zich „als broers gedroegen” op de uitvaart van prins Philip. Ze liepen gezamenlijk uit St. George’s Chapel en dat biedt volgens The Sun on Sunday goede hoop dat hun relatie zal verbeteren.

En volgens The Sunday Times is Kate Middleton, de vrouw van prins William, de vredestichter. De hertogin van Cambridge knoopte als eerst een gesprek aan met haar zwager en liet zich daarna afzakken zodat William en Harry naast elkaar liepen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

British media: “Prince William & Harry hate each other”

“Prince William & Harry have to be separated at the funeral”

“Prince William & Harry never speaking again”

“Prince William & Harry exchange harsh words before funeral”

–

–

Prince William & Harry: pic.twitter.com/H5I6pTtCAq — DefenseSquad (Taylor’s version) (@AlwaysInStyL) April 17, 2021

Meghan keek dienst prins Philip thuis

De vrouw van prins Harry, Meghan Markle, kon niet bij de uitvaart zijn. Ze is namelijk hoogzwanger en heeft onlangs ook een miskraam gehad. Op advies van haar dokter kon ze dus niet vliegen.

Maar ze was er wel een beetje bij: ze keek thuis naar de uitvaart van prins Philip, op tv. Dat schrijft Fox News.

Wil je de uitvaart van prins Philip terugkijken? Dat kan hier.