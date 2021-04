Prins Harry wil terugkeren naar Verenigd Koninkrijk voor begrafenis opa Philip

Prins Harry zal naar verwachting wel terugvliegen naar het Verenigd Koninkrijk voor de begrafenis van zijn opa Philip, zo meldt The New York Post. Het zou Harry’s eerste trip terug naar zijn vaderland zijn sinds hij en Meghan het Britse koningshuis verlaten hebben.

Of de inmiddels hoogzwangere Meghan Markle ook meegaat naar Engeland is nog niet duidelijk. Markle zal rond het begin van de zomer bevallen van het tweede kindje van haar en Harry.

‘Harry was extreem close met zijn opa’

Volgens The New York Post hangt het ervan af wat de dokter zegt, of Meghan wel of niet meegaat. De vlucht duurt zo’n 12 uur en voor een hoogzwangere vrouw is de veiligheid van haar en haar ongeboren kindje dan natuurlijk erg belangrijk.

Ongeacht het wel of niet meegaan van Meghan, zal prins Harry wel aanwezig zijn bij de begrafenis van prins Philip. Harry had altijd een hele goede band met zijn opa Philip. „Harry was extreem close met zijn opa”, meldde een bron van het Britse koningshuis aan The New York Post. „Hij zal hoe dan ook aanwezig zijn, ongeacht de moeilijke relatie tussen de Sussexes en de rest van de familie.”

Of de prins ook echt bij de begrafenis zelf aanwezig zal zijn, is even afwachten. De coronaregels in het Verenigd Koninkrijk stellen namelijk dat Harry eerst twee weken in een hotel in quarantaine zou moeten bij aankomst. Dat zou betekenen dat hij niet bij de begrafenis aanwezig kan zijn.

Begrafenis

Eerder dit jaar liet de prins in gesprek met de Amerikaanse talkshowhost James Corden weten nog altijd veel contact met zijn opa en oma te hebben. „We videobellen regelmatig via Zoom. Ze hebben Archie rond zien rennen”, stelde Harry toen.

Harry moest ook erg lachen toen hij terugdacht aan het videobellen met zijn opa. Zo zou prins Philip de laptop altijd demonstratief dichtklappen om het gesprek te beëindigen in plaats van het gesprek ook echt op te hangen.

Naar verwachting zullen alle senior leden van de Britse koninklijke familie aanwezig zijn bij de begrafenis van prins Philip in Windsor Castle. Daarnaast zal er ook een dienst gehouden worden in St. George’s Chapel.