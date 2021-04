Vandaag weer overleg op Catshuis, in het teken van mogelijke versoepelingen

Opnieuw overlegt een deel van het demissionaire kabinet vandaag over de coronamaatregelen en mogelijke versoepelingen. Het gaat dan met name over of het mogelijk is om eind april te beginnen met het beoogde openingsplan. Daarin staat ook de heropening van terrassen.

Zoals altijd verzamelen de bij de coronacrisis meest betrokken bewindslieden zich op het Catshuis, om zich door onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM te laten bijpraten. Versoepelingen werden tot nu toe wel vaker aangekondigd, maar steeds uitgesteld.

Henk Krol heeft in ieder geval een idee om het kabinet richting het openen van de terrassen te duwen: „Kan iemand op het Catshuis de stoelen vast buiten zetten op het terras? Vanmiddag overlegt een deel van het demissionaire kabinet daar of het mogelijk is om eind april een begin te maken met een beoogd openingsplan, waaronder de heropening van terrassen. Misschien helpt het?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan iemand op het Catshuis de stoelen vast buiten zetten op het terras? Vanmiddag overlegt een deel van het demissionaire kabinet daar of het mogelijk is om eind april een begin te maken met een beoogd openingsplan, waaronder de heropening van terrassen.

Misschien helpt het? pic.twitter.com/7Av371mpsw — Henk Krol (@HenkKrol) April 18, 2021

Versoepelingen in vijf stappen

In de komende maanden zouden we in vijf stappen de harde lockdown moeten verlaten, als het aan het kabinet ligt. Maar dat kan alleen als de cijfers de goede kant op gaan. Op 28 april moeten we, zoals nu voorzien, de eerste stap nemen. Dat gaat om bijvoorbeeld het openen van de terrassen en afschaffen van de avondklok. Daarnaast mogen we dan twee mensen thuis ontvangen, per dag, en krijgen winkels meer verkoopmogelijkheden.

Vanaf 26 april mogen hogescholen en universiteiten mogelijk weer heropenen, voor in ieder geval één dag per week fysiek onderwijs. Ook lopen er tests met toegangstesten, om te kijken hoe bijvoorbeeld dierentuinen en musea weer veilig open kunnen.

Maar het kabinet houdt een grote slag om de arm. Demissionair premier Mark Rutte al helemaal: hij uitte zich de afgelopen week al somber over versoepelingen. De kans bestaat dat niet alles nog deze maand lukt. Hij zei zelfs dat versoepelingen mogelijk pas half mei ingevoerd worden.

Lukt het inderdaad niet om de versoepelingen op 28 april in te voeren, schuiven ze weer een week op. Het kabinet bekijkt de situatie en mogelijke versoepelingen per week. Volgens ingewijden is het ook mogelijk dat er maar één of twee van alle versoepelingen die in de eerste stap zijn bedacht, toch nog in april worden doorgevoerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weinig lekken naar de pers deze week, en Kuipers ziet ook dat het weer beter wordt. Goed teken. #versoepelingen #catshuis https://t.co/O3C8uvIxiY pic.twitter.com/xVBsmT0nKB — Maarten van den Berg 🎗 (@mr_Smith_Econ) April 18, 2021

Patiënten in ziekenhuizen

Versoepelingen hangen dus af van de cijfers. Dagelijkse opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen zijn erg belangrijk, omdat het in de zorg nog druk is. Dat meldden Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie. Ze willen dat eerst de piek van de huidige derde coronagolf is bereikt. De afgelopen zeven dagen liep het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen echter weer op. Gisteren waren het er ruim 8300.

Vanaf morgen zal wel de buitenschoolse opvang weer opengaan, onder dezelfde voorwaarden als de basisscholen.