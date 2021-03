Oprah-interview voelt als bevrijding voor Harry en Meghan

Meghan Markle en haar man prins Harry voelen zich bevrijd nu iedereen hun verhaal kent. Dat Janina Gavankar, een goede vriendin van Meghan vandaag weten in het Britse televisieprogramma This Morning. „Nu kunnen we zich weer focussen op hun liefdadigheidswerk”, zo zei de actrice.

In de nacht van zondag op maandag werd het spraakmakende gesprek van Oprah Winfrey met Meghan Markle en de Britse prins Harry uitgezonden. Daarin deden ze een boekje open over onder meer het leven binnen de deuren van het Britse koningshuis.

Gavankar keek zondag naar eigen zeggen samen met Harry en Meghan naar de interviewspecial op tv. Ze was vanwege hun vriendschap al lange tijd op de hoogte van Meghans mentale problemen. De familie en paleismedewerkers waren dat volgens Gavankar ook. „Ik weet niet precies wie, maar ik weet dat ze het wisten. Meghan heeft in het interview ook duidelijk gezegd wat ze daar van vond.”

Gavankar is ook opgelucht dat Meghan eindelijk haar stilzwijgen heeft kunnen doorbreken. Ze benadrukt dat de hertogin van Sussex vriendelijk, sterk en open is en zeker geen pestkop, zoals het paleispersoneel eerder beweerde.

I have known Meghan for 17 years.

Here’s what she is: kind, strong, open. Here’s what she’s not: “a bully”.

ANY of us who know her, feel the same thing from her broken silence: Relief.

The truth shall set you free.

— janina gavankar (@Janina) March 4, 2021