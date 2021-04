Petitie tegen 538 Oranjedag zó populair dat site het niet aankan, 538 ‘betreurt ophef’

Zoveel mensen willen de petitie tegen de viering van 538 Oranjedag in Breda tekenen, dat petities.nl overbelast raakt. De site lag er vanochtend geregeld uit wegens drukte, meldt een woordvoerder. De petitie ‘Met 538 de zorg geminacht’ is op het moment van schrijven al 148.532 keer ondertekend.

Chirurg Rogier Crolle en medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn initiatiefnemers van de petitie tegen de 538 Oranjedag. Ze vinden als „verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen” dat „dit ondoordachte pseudo-experiment” niet door kan gaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als inwoner van de gemeente Breda (maar eigenlijk ook gewoon als Nederlander) verwacht ik dat mijn burgemeester @PaulDepla de toestemming voor 538 Koningsdag zo snel mogelijk intrekt.#petitie #538Oranjedag — Arjan 🇳🇱🇪🇺 (@TheRealArjan) April 18, 2021

Nieuw Fieldlab-experiment voor Koningsdag

538 Oranjedag is een van de nieuwe Fieldlab-experimenten. Op 24 april mogen er 10.000 mensen feesten, op het Chasséveld in Breda. Maar dat is op slechts 400 meter van „een door Covid overbelast ziekenhuis”, schrijven de initiatiefnemers. „Dit is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners.”

Mocht het niet lukken om de petitie te tekenen, probeer het later dan nog eens, zegt een woordvoerder van petities.nl. „Zet een reminder in je agenda en probeer het vanavond, vannacht of morgen nog een keer.” De petitie krijgt veel media-aandacht en is trending op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Overigens vindt in Lichtenvoorde ook een fieldlab festival plaats voor 10.000 bezoekers, en in Biddinghuizen een voor 9.000. Daar is minder gedoe over, en dat laat wel zien dat het niets met 538 vs 3fm te maken heeft maar puur met onrust op lokaal gebied die escaleert — Atze de Vrieze (@atzedevrieze) April 18, 2021

Radio 538: ‘Oranjedag gaat door’

Radio 538 krijgt de ophef zeker mee, en snapt het ook. Maar als het aan hen ligt, gaat de 538 Oranjedag gewoon door. „We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat.” Talpa benadrukt ook dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is.

„Fieldlab Evenementen brengt adviezen uit aan het kabinet om te kunnen werken aan de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, daar werken we graag aan mee. Zolang Fieldlab Evenementen en de landelijke overheid achter dit experiment staan, zijn wij vereerd om het op een verantwoorde manier uit te voeren.”

Hoe populair de petitie ook is, de 538 Oranjedag zelf is populairder: meer dan een miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.