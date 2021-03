7 opvallende onthullingen uit historisch interview Harry en Meghan

Het interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey deed heel wat oren klapperen. Het stel deed dan ook a very big book open over het Buckingham Palace en hun leven daar. We zetten de opvallendste ontboezemingen op een rij.

Het interview vond plaats in Montecito in Californië, in de perfect onderhouden tuin bij het huis van Harry en Meghan. Omgeven door grote bomen en planten en een enkel bloemstuk op de houten tafel, zit het stel, evenals Oprah, in riante houten stoelen. De perfecte setting om eens flink uit de doeken te doen over Buckingham Palace, de royals en hun leven daar. Al was er ook ander nieuws.

1. Meisje

Zo verklapte Harry halverwege het interview het geslacht van hun kind. Op social media wordt al volop gespeculeerd over de naam, zo denkt zo’n beetje iedereen dat ze haar Diana gaan noemen. „Heel het VK zou uiteen worden gedreven”, meent iemand. „Het zou toch prachtig zijn als ze haar echt naar haar vernoemen…”, vindt een ander. Weer iemand anders hoopt het om een heel andere reden.



Omg it would be such a beautiful thing if they did name her that 🥺 — Haram Masala 🍒🍑 (@haram_masala) March 8, 2021



if they name the baby girl Diana this U.K. will scatter like it has never scattered before #OprahMeghanHarry — openly black✊🏿 (@ohvidax) March 8, 2021

2. Harry en Meghan zijn eerder getrouwd

Het stel is eigenlijk al eerder getrouwd dan dat iedereen tot nu toe wist. De bruiloft van Prins Harry en Meghan Markle op 19 mei 2018 in St George’s Chapel is alweer bijna drie jaar geleden, maar de echte I do’s wisselden ze drie dagen ervoor uit.

„Drie dagen voor onze bruiloft trouwden we al. Niemand weet dit, maar we belden de aartsbisschop en we zeiden dat dit ding, dit spektakel, voor de wereld zou zijn. Maar we wilden dat onze verbintenis tussen ons zou zijn.” Een hele intieme ceremonie dus. „De geloften die we hebben zijn ingelijst in onze kamer, en zijn slechts gezegd tussen ons tweeën in onze achtertuin met aartsbisschop Canterbury en dat was het… we waren met z’n drietjes.”

Op social media kan het rekenen op allerlei reacties, en ook boze. „Ze hebben ons, de Britse belastingbetalers, dus geflest met een huwelijk dat al plaats had gevonden. Ze moeten het allemaal terugbetalen, om je kapot te schamen.”



So basically, they #HarryandMeghanonOprah fleeced the British Public/Tax Payers into paying for a wedding which had already happened, 3 days earlier and in private! Absolutely shameful! They should pay it all back! @RoyalFamily https://t.co/z3VQCUl9UE — HannahB (@HannahB99482155) March 8, 2021

3. Racisme

En ook waren er zorgen over hoe donker de huidskleur zou zijn van Archie Mountbatten-Windsor, het zoontje van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Meghan vertelde dat het onderwerp ter sprake kwam toen er gesproken werd of Archie de titel prins zou krijgen. „Tijdens mijn zwangerschap werd erover gesproken dat hij geen beveiliging zou krijgen en geen titel en er waren zorgen en gesprekken over hoe donker zijn huid zou zijn bij geboorte.”

Ze vulde aan dat de gesprekken niet met haar werden gevoerd maar met haar man Harry. Markle wilde ondanks aandringen van Oprah niet benoemen om welke leden van het koningshuis het ging. „Dat zou zeer beschadigend zijn.” Ook Harry zweeg over het gesprek met het ongenoemde familielid. „Dat gesprek ga ik niet delen. Het was ongemakkelijk, het raakte me.”

Oprah vroeg of het een probleem zou zijn als het kindje „te donker zou zijn”, antwoordde Meghan dat ze er niet heeft kunnen doorvragen, „maar die aanname lijkt me juist.” Lees hier meer.



Oprah’s ‘what’ after Meghan revealed there were concerns about how dark their first child’s skin might be…. pic.twitter.com/g05OuJsYrg — Elmer Cowan (@elmercc3) March 8, 2021

4. Mentale Meghan

Het ging slecht met Meghan toen ze in het Verenigd Koninkrijk woonde. Ze ging gebukt onder mentale problemen en wilde hulp zoeken, maar daar stak „het instituut” een stokje voor. Het zou „geen goede looks” zijn voor het paleis. Hier lees je er meer over.

Op social media reageren mensen vol ongeloof.



Meghan became suicidal and asked for help and they fucking said no????? #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/Wry4j1Dx4U — Mahalia (@mahailzzz) March 8, 2021

5. Medelijden

Prins Harry heeft medelijden met zijn vader Charles en broer William. Hij stelt dat zijn vader en broer vastzitten in „de instantie”, het Koninklijk Huis. „Net als ik er ooit in vast zat, zonder dat ik dat doorhad. Maar zij kunnen niet weg.”

Ondanks de compassie voor de situatie van zijn familie, vertelde de prins ook zeer teleurgesteld te zijn in de Windsors. Zij hebben hem en zijn vrouw nooit gesteund toen Meghan het slachtoffer was van racistische aanvallen, zo stelde Harry. „Er waren zoveel mogelijkheden om ons bij te staan. Maar niemand in mijn familie heeft er ooit iets van gezegd.”

6. Financieel afgesneden Ruim een jaar geleden maakten Harry en Meghan bekend dat zij een stapje terug doen als senior members van het Britse koningshuis. Vorige maand werd duidelijk dat die zogenoemde Megxit definitief is. De twee moeten hun eretitels vaarwel zeggen, omdat het volgens het Buckingham Palace ‘niet mogelijk is om door te gaan met de verantwoordelijkheden en plichten die horen bij een leven in openbare dienst’. Tijdens het interview vertelt prins Harry meer over de verstandhouding die hij momenteel met zijn familie heeft. Hij zegt dat zijn familie hem „financieel letterlijk afsneed”. Dat is dan ook de reden dat het echtpaar de laatste tijd deals heeft gesloten met Netflix en Spotify. Ook vertelde het paar over de hulp van filmmaker en miljonair Tyler Perry. Toen ze geen beveiliging meer kregen vanuit het VK, bood hij hen een van zijn huizen aan, waar een voltallig beveiligingsteam voor hen klaarstond. Ze verbleven er drie maanden.

This is a #TylerPerry appreciation post. Thank you Mr. Perry, you're a good kind man. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/HxVdSWf1L1 — Anna 🌸 (@anna_itsonlyme) March 8, 2021 7. Crying Kate

and we're just believing meghan on this because??? — Kayla (#1 cobra kai-demitri stan) (@kaylatalks2much) March 8, 2021 De schoonzussenverstandhouding tussen Kate en Meghan is nooit heel goed geweest, iets wat ook breed werd uitgemeten in de pers. Volgens Meghan was het verhaal dat ze Kate aan het huilen had gemaakt een keerpunt. Dat verhaal werd in 2018 door de tabloids naar buiten gebracht, enkele maanden na het huwelijk. Een ruzie zou zijn ontstaan over het jurkje dat Kates dochter zou dragen tijdens de bruiloft. Markle stelt in het interview dat het juist andersom was: Kate maakte háár aan het huilen na een meningsverschil. „Ik had graag gezien dat Kate het verhaal had gecorrigeerd." Kate maakte uiteindelijk haar excuses met een bloemetje en een kaartje, vertelde Meghan.

Ohhhhh so KATE MADE Meghan cry 👀☕️ #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/AGj4HfNWmZ — Mihrimah BLACK LIVES MATTER | (@Mihrimah_FS) March 8, 2021 „Wat de afgelopen jaren heel zwaar was, is dat de perceptie en de realiteit twee totaal verschillende dingen zijn. En je wordt beoordeeld op de perceptie, terwijl je in een andere realiteit leeft." Op social media denken sommige mensen ineens heel anders over Kate, al zijn er ook bij die hun twijfels bij het verhaal van Meghan hebben, waarop wordt gereageerd dat Meghan „het kaartje" heeft bewaard.

and we're just believing meghan on this because??? — Kayla (#1 cobra kai-demitri stan) (@kaylatalks2much) March 8, 2021

Het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle wordt dinsdagavond in Nederland uitgezonden door Net 5, om 20.30 uur.