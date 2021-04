Britse prins Philip overleden, net geen 100 geworden

De Britse prins Philip is vandaag overleden. Dat meldt Buckingham Palace. De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed vrijdagochtend op Windsor Castle op 99-jarige leeftijd. Volgens het paleis is de prins vredig gestorven, twee maanden voordat hij 100 jaar zou worden.

„Met leedwezen heeft Hare Majesteit de Koningin de dood van haar man, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh, bekendgemaakt. Zijne Koninklijke Hoogheid is vredig heengegaan op Windsor Castle”, maakte het paleis bekend. Koningin Elizabeth zal 30 dagen geen plichtplegingen uitvoeren om te rouwen. Waar en wanneer de prins begraven wordt is nog onduidelijk.

Begin 2021 verbleef Philip een maand in het ziekenhuis. Hij werd op 16 februari met een infectie opgenomen in een Londens ziekenhuis en werd daarna overgebracht naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hartklachten. In maart werd hij weer ontslagen. Wat er precies aan de hand was, bleef onduidelijk.



It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Huwelijk met koningin Elizabeth

Prins Philip werd op 10 juni 1921 geboren in Griekenland en was de zoon van prins Andrew van Griekenland en prinses Alice van Battenberg. Met de Deense roots van zijn familie werd Philip zowel prins van Griekenland als prins van Denemarken. Hij is echter vooral bekend als prins van het Britse koningshuis.

In 1939 ontmoette hij prinses Elizabeth, net als Philip een nakomeling van koningin Victoria. De prinses was nog maar 13, maar werd verliefd op Philip en die liefde was wederzijds. In 1947 deed Philip afstand van zijn Griekse en Deense prinsentitels en werd Brits staatsburger. Later dat jaar trouwden Philip en Elizabeth, waarbij Philip toetrad tot het koninklijk huis. Daarbij gaf hij niet alleen zijn titels op, maar ook zijn achternaam en zijn carrière. Hij bleef Elizabeth trouw tot zijn dood. Het paar was 74 jaar lang in de echt van het huwelijk verbonden. Philip en Elizabeth kregen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward.

Prins Philip: getrouw, grappig, geliefd

Tot 2 augustus 2017 deed Philip getrouw zijn plichtplegingen in de schaduw van zijn koningin. Na 22.219 bijeenkomsten, 5496 toespraken, 14 boeken en de hulp aan meer dan 800 organisaties hield hij het voor gezien en ging met pensioen. Sindsdien verscheen hij nauwelijks meer in het openbaar. In 2019 raakte de prins betrokken bij een auto-ongeval en leverde hij zijn rijbewijs in.

De prins werd razend populair in Groot-Britannië en daarbuiten, ondanks dat hij soms bot uit de hoek kon komen. Een charmeur, een grappenmaker, iemand die de controverse niet schuwde en hondstrouw was. Hij was op net zo’n iconische wijze verbonden aan het Britse koningshuis als Queen Elizabeth, die al 67 jaar op de Engelse troon zit. Ze zal het de rest van haar ambtsperiode en leven moeten doen zonder haar lieve Philip.

‘Rust in vrede, standvastige prins’



Mijn favoriete royal is niet meer. Prins #Philip, Hertog van Edinburgh. Requiscat in pace pic.twitter.com/ObFLs6YzRo — Amadeo Vanhaverbeke (@AmadeoVH) April 9, 2021



Vanwege het overlijden van de Britse prins Philip begin ik de bespeling in Nijkerk om 15u. met het Engelse volkslied 'God save the Queen'. pic.twitter.com/3EQbcaLqIM — Wim Ruitenbeek (@wimdebeiaardier) April 9, 2021



