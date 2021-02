Meghan en Harry verwachten tweede kindje, op deze namen wedden bookmakers

Na een miskraam hebben Meghan Markle en prins Harry toch weer babygeluk: ze is zwanger van haar tweede kindje. Enkele maanden geleden maakte de hertogin van Sussex bekend dat ze vorig jaar haar ongeboren baby verloor.

Voor de New York Times schreef Markle over haar ervaring. Dat artikel verscheen in november 2020 in de krant. Ze vertelde heel gedetailleerd over het moment waarop ze haar kindje verloor. „Ik had net Archies luier verschoond toen ik kramp voelde”, schrijft ze. Ze viel op de grond met haar zoontje nog in haar armen. „Ik neuriede een liedje om ons beiden rustig te houden.” Ze voelde dat het heel erg mis was. „Ik wist, terwijl ik mijn eerste kindje vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Guys, it was exactly 37 years ago today that Princess Diana announced that she was expecting her second child, Prince Harry. Today, in 2021 Prince Harry and Meghan announced that they are expecting their 2nd child…I’m emotional 🥺 pic.twitter.com/MqM8X9b6H4 — Myra (@SussexPrincess) February 14, 2021

In oktober 2020 gingen al geruchten dat Markle zwanger zou zijn. Een rechtszaak die ze voerde over haar privacy werd toen verzet. Over de reden daarvan werd geheimzinnig gedaan. Een maand later verscheen het artikel in de New York Times.

Mogelijke namen

Als een Britse Royal een kind verwacht, zijn wedbedrijven er als de kippen bij om te ‘voorspellen’ hoe het gaat heten. Volgens het Britse bedrijf Ladbrokes zijn Alfie en Alexandra favoriete namen voor het tweede kindje van het stel. Het is nog maar even bekend dat er een tweede kindje aankomt, maar mensen kunnen nu al inzetten op weddenschappen over het geslacht.

Alex Apati van Ladbrokes zei tegen de Daily Mirror dat Alfie en Alexandra voorlopig op 4 tegen 1 staan genoteerd. Het eerste kindje van het paar heet Archie. Veel royalfans verwachten dat Harry en Meghan opnieuw een naam kiezen die met een A begint.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A second Sussex baby is on its way! Congrats to Prince Harry, Meghan, and big brother, Archie 🍼💕 pic.twitter.com/uihj8FwXVS — Brittny Pierre (@sleep2dream) February 14, 2021

Overigens is ook de naam Charles, of Charlie, goed gequoteerd. Volgens Apati staat die naam van de opa van het kindje 5 tegen 1 genoteerd. Andere namen die rondzingen bij de ‘bookies’ zijn Elizabeth en Phillip, naar de overgrootouders van het kindje en Diana, de moeder van Harry. Die naam staat 10 tegen 1 genoteerd.