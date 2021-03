Deze 60 strenge regels moeten leden van het Britse koningshuis opvolgen

Als je denkt dat deel uit maken van de Royal Family makkelijk is, dan heb je het mis…. Het betekent veel meer dan alleen mooie outfits dragen en handen schudden (als dat mag) met leiders van verschillende landen. Achter de schermen gebeurt er ook ontzettend veel en de Britse koninklijke familie moet veel regels opvolgen.

Er gebeurde onlangs ook veel (Harry en Meghan), maar dat is een heel ander verhaal.

Van correct staan tot goedkeuring voor trouwen: de Britse Royals moeten volgens Marie Claire US talloze zaken opvolgen.

De 60 strenge regels op een rij

1. Wanneer de koningin opstaat, volgt de rest

Het is nooit anders geweest: wanneer de koningin (op)staat, moet de rest dat ook doen.

2. Niemand neemt nog een hap nadat de koningin haar laatste hap heeft genomen

Het klinkt misschien wat gek. Maar wanneer de Royals dineren, moet iedereen stoppen met eten wanneer the Queen haar laatste hapje naar binnen heeft gewerkt.

3. Buigen voor de koningin is verplicht

Mannen van de Britse koninklijke familie zijn verplicht te buigen met hun nek wanneer ze koningin Elizabeth ontmoeten en de vrouwen buigen vriendelijk door hun knieën. Dat gaat niet altijd goed, ondervond Mister Bean.

4. Trouwen betekent een nieuwe naam

Wanneer iemand met een lid van de Royal Family trouwt, krijgt deze persoon een nieuwe naam.

5. Getrouwde koppels uit de koninklijke familie mogen geen affectie tonen in het openbaar

Een belangrijke regel die Royals op moeten volgen is dat ze geen affectie mogen tonen in het openbaar. Genegenheid wordt vooral niet op prijs gesteld tijdens een reis.

Regels over tiara en boeket

6. Er moet toestemming gegeven worden voordat iemand ten huwelijk wordt gevraagd

Voordat een Royal iemand ten huwelijk mag vragen, moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de vorst.

7. De koningin kiest de tiara uit voor de bruid

Wanneer een koninklijke bruid gaat trouwen, kiest de koningin, Queen Elizabeth in dit geval, de tiara uit. Deze komt uit haar eigen collectie.

8. In het boeket van de bruid moet mirte zitten

Een andere traditie die de koninklijke familie al lang voortzet, is het hebben van mirte in hun bruidsboeketten.

9. Op elk koninklijk huwelijk moeten kinderen aanwezig zijn

Moet het? Ja, dat moet.

10. Tot 2011 mocht geen enkele Royal met een rooms-katholiek persoon trouwen

Vanaf 2011 maakte het niet meer uit welk geloof de persoon had.

11. De Britse koninklijke familie mag niks zeggen op het gebied van politiek

Op het gebied van politiek mag de Royal Family niks zeggen. Ze mogen hun politieke voorkeur niet uitspreken en mogen ook niet stemmen.

12. Ook mogen ze de politiek niet in

Ook mogen Royals zich niet aanmelden voor een politieke functie, wat gezien regel 11 logisch is.

13. Er mag absoluut géén Monopoly gespeeld worden

Een van de gekste regels die de Royals op moeten volgen, is dat ze het bordspel Monopoly niet mogen spelen. Waarom niet? Dat is onbekend.

14. De koningin praat met haar gasten verdeeld over de gangen van het diner

Tijdens de eerste gang van het diner praat koningin Elizabeth met degene die rechts van haar zit. Tijdens de tweede gang kletst ze met de gast die links van haar zit.

15. Wanneer leden van de Royal Family op reis gaan, moeten ze voor de zekerheid een zwarte outfit mee

Voor het geval er een plotseling overlijden plaatsvindt moet een Royal altijd voor de zekerheid een zwarte outfit meenemen.

Regels over vliegen en selfies

16. Twee erfgenamen mogen niet in hetzelfde vliegtuig zitten

Ook echt waar: William en zijn zoon Prins George mogen zodra hij 12 jaar is geworden niet meer in hetzelfde vliegtuig zitten.

17. De Royals mogen geen selfies maken met fans of een handtekening zetten

In het reglement van de Britse koninklijke familie staat dat ze geen handtekeningen mogen uitdelen en ook niet op de foto met fans mogen gaan.

18. Het is verboden schelpdieren te eten

Er mogen geen schelpdieren gegeten worden door de koninklijke familie, omdat je met dit eten sneller last kunt krijgen van voedselvergiftiging.

19. Je mag een Royal niet aanraken

Leden van de Britse koninklijke familie mogen niet aangeraakt worden door mensen die niet geen deel van de familie uitmaken.

20. Royals mogen geen bont dragen

King Edward III verbood in de 12e eeuw alle Royals om bont te dragen. Deze regel is echter al een paar keer opgeheven.

21. De koningin draagt altijd handschoenen

Denkende aan hoeveel handen Queen Elizabeth op een dag buiten coronatijd moet schudden, is het best logisch dat ze altijd handschoenen draagt. Wel handschoenen die bij haar outfit passen, uiteraard.

22. Op evenementen wordt van tevoren bepaald waar je gaat zitten

Op basis van leeftijd, taal en zelfs interesses wordt er voor een koninklijk event bepaald wie waar gaat zitten.

23. Er is zelfs een heel kantoor dat daar voor zorgt

Er is een heel kantoor genaamd ‘The Office of the Marshal of the Court’ dat bestaat uit mensen die zichzelf ook wel ‘mini hosts’ noemen. Deze mensen zorgen voor de koninklijke evenementen en bepalen wie waar gaat zitten.

24. Leden van de Britse koninklijke familie zullen nooit casual gekleed komen opdagen

De dresscode van de Royals is erg discreet en zedig. Ze zullen dan ook nooit in een spijkerbroek of trui verschijnen.

25. Zelfs Prins George heeft een speciale dresscode

Het is echt zo: zelfs de kleine Prins George heeft een eigen dresscode. Zo draagt hij altijd wat kortere broekjes. Ontzettend schattig natuurlijk.

Vrouw zonder tiara ‘op de markt’

26. Vrouwen van de Royal Family moeten altijd hoeden dragen naar evenementen

Laten we eerlijk zijn: de unieke hoeden maken de outfits zeker af.

27. Na zes uur ’s avonds gaan de hoeden af en mogen de tiara’s op

Na een hele dag een hoed op te hebben gehad, mogen ze om zes uur ’s avonds omgeruild worden voor een tiara.

28. Een vrouw die geen tiara draagt tijdens een formeel evenement, is op de markt

Wanneer een vrouw tijdens een formeel evenement geen tiara draagt, betekent dit dat ze beschikbaar zijn voor de liefde.

29. De tiara moet altijd op een bepaalde manier gedragen worden

De tiara die de vrouwen dragen staat altijd in een hoek van 45 graden op hun hoofd.

30. De koningin heeft een standaard ontbijt

Om de ochtend mee te beginnen drinkt Queen Elizabeth niets minder dan een kopje Engelse thee en eet daarbij een kom cornflakes.

31. De Royals moeten cadeautjes vriendelijk aannemen

De Britse koninklijke familie mag cadeaus niet afwijzen en moeten deze altijd aannemen, hoe gek de giften ook zijn.

32. De jassen van de Royals blijven altijd aan

Het wordt als onbeleefd en niet vrouwelijk ervaren als een vrouw publiekelijk haar jas uittrekt. Wanneer een Royal een jas aan heeft, blijft ‘ie dus aan.

33. De koningin heeft een week nodig om het kerstfeest voor de familie voor te bereiden

Iets wat ook redelijk logisch is, aangezien het een grote familie is. Het kerstfeest wordt jaarlijks gehouden in Sandringham Estate in Norfolk. De koningin arriveert een week van tevoren om zich goed voor te bereiden.

34. De koninklijke familie opent de cadeaus niet op eerste kerstdag

Ze openen in plaats daarvan de cadeaus op Kerstavond en drinken daarbij een kopje thee.

35. De Royal Family spendeert hun eerste kerstdag in de kerk

Ze bezoeken jaarlijks op 25 december de St. Mary Magdalene kerk.

Knoflook een aardappelen

36. Knoflook is verboden in Buckingham Palace

Er gaan geruchten rond dat koningin Elizabeth knoflook haat, en dat dat ook de reden is dat het verboden is. Er worden dus ook geen gerechten gemaakt met knoflook.

37. Ook andere ingrediënten staan niet op het menu voor de Royals

Naast knoflook is Queen Elizabeth ook zeker geen fan van aardappelen, pasta en rijst.

38. Er wordt van de Britse koninklijke familie verwacht dat iedereen meerdere talen leert

Zo is kleine Prins George al aan het leren hoe hij moet tellen in het Spaans.

39. De Royals moeten er goed uitzien

Spreekt voor zich, toch?

40. Je mag je rug niet keren naar de koningin

Nadat een conversatie met de koningin is beeïndigd, is zij de eerste die vertrekt. Je mag namelijk absoluut niet de rug toekeren naar the Queen.

41. Sleehakken dragen is verboden

Voor een buitenactiviteit lijkt een sleehak perfect, maar de koningin heeft het liever niet.

42. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze beleefd zijn

Elk kind in de Royal Family moet goed en beleefd spreken.

43. De garderobe van de koningin moet fel zijn, zodat ze opvalt tussen de menigte

The Queen wilt opvallen, en hoe doe je dat nu beter dan met een felgekleurde garderobe? Koningin Elizabeth staat er om bekend dat ze altijd in felgekleurde outfits verschijnt.

44. De vrouwen van de Britse koninklijke familie moeten op een bepaalde manier zitten

De vrouwen onder de Royals moeten met hun benen gekruist zitten, op enkel- of kniehoogte.

45. De vrouwen van de Royal Family dragen natuurlijke make-up

Je zult niet zo snel een vrouwelijke Royal verschijnen met een blauwe coupe of een felroze oogschaduw. Je ziet ze voornamelijk met natuurlijke make-up en een soepel vallende hairdo.

Het geheim van de handtas

46. Wanneer koningin Elizabeth haar handtas verplaatst naar haar rechter arm, moet haar personeel het gesprek binnen vijf minuten afronden

Koningin Elizabeth gebruikt niets minder dan haar handtas om haar personeel signalen af te geven. Ze geeft dan aan dat ze klaar is met het gesprek en dat het tijd is om af te ronden.

47. Zodra ze haar tas op tafel zet, is het diner voorbij

Wanneer Queen Elizabeth haar handtas op tafel zet, is dit ook een signaal naar haar personeel dat het binnen vijf minuten afgerond moet zijn.

48. Het decolleté van een vrouwelijke Royal mag niet gezien worden

Bij vrouwelijke Royals mag hun decolleté absoluut niet opvallen.

49. Er worden militaire uniformen gedragen tijdens formele evenementen

Tijdens een trouwdag of ander formeel evenement zie je de mannelijke Royals zoals Prins Harry of William in hun militaire uniform.

50. Bijnamen zijn strikt verboden

De pers gebruikt voor Kate Middleton nog steeds de naam Kate, terwijl ze sinds ze met William getrouwd is eigenlijk door het leven gaat als Catherine.

51. Wanneer Royals de ruimte moeten verlaten tijdens een diner moet hun bestek op een bepaalde manier liggen

Wanneer een Royal de ruimte tijdens een diner moet verlaten maar het eten nog niet op heeft, wordt het bestek op een gekruiste manier neergelegd. Hierdoor weet het personeel dat de Royal nog niet klaar is met eten en straks terugkomt.

52. Royals houden hun theekopje op een specifieke manier vast

Thee drinken ze veel, dus deze regel is over het algemeen geen lastige. Met de vinger en de duim houden de leden van de Britse koninklijke familie het theekopje vast, en hun middelvinger houden ze onder het kopje.

53. Vrouwelijke Royals moeten met hun kin parallel aan de grond

De vrouwelijke Royals worden gevraagd met hun kin parallel aan de grond te poseren, zodat ze allemaal dezelfde pose hebben.

54. Vrouwen van de Royal Family moeten een panty dragen

Blote benen zijn volgens de Britse koninklijke familie schijnbaar onbeleefd, dus moet een vrouwelijke Royal altijd een panty onder een jurk dragen.

55. Ook moeten de vrouwen van de Royal Family altijd een tas bij de hand hebben

Royals hebben nooit kostbare spullen bij zich wanneer ze een (formeel) evenement bezoeken, maar toch moeten ze altijd een tasje bij de hand hebben. Ook wanneer deze dus leeg is.

Regels voor de honden

56. De koningin is de enige persoon in Engeland die zonder rijbewijs mag autorijden

Say what? Ja, niemand minder dan koningin Elizabeth mag als enige in Engeland zonder rijbewijs of kenteken autorijden.

57. Zelfs de honden van Queen Elizabeth worden verwend

Koningin Elizabeth houdt zielsveel van haar honden, dus verwent deze dan ook graag. Ze krijgen elke avond een aparte maaltijd geserveerd die gemaakt is door een chef en geserveerd wordt door een bediende.

58. De koningin laat haar honden alles doen wat ze willen

Dat Queen Elizabeth van haar honden houdt, moge duidelijk zijn. Ze laat haar corgi’s namelijk alles doen wat ze willen in Buckingham Palace. Jaloers.

59. Prins Philip moet achter de koningin lopen

Ze mogen dan wel getrouwd zijn, maar dat zegt nog niet alles. Prins Philip moet namelijk nog altijd een paar meter achter zijn vrouw lopen.

60. Tijdens een evenement in een ander land dragen leden van de Royal Family kleding die goed past bij dat land

En de laatste van 60 regels: Voor de Royals is het enorm belangrijk dat ze mensen uit het buitenland een goed gevoel geven. Dit doen ze ook deels door toepasselijke kleding te dragen die bij de cultuur en het land past.