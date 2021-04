Groot-Brittannië bewijst overleden prins Philip laatste eer

In Groot-Brittannië heeft vanmiddag de begrafenis van de overleden prins Philip (99) plaatsgevonden. Er konden wegens de coronaregels slechts 30 mensen aanwezig zijn bij de dienst, maar Britten over de hele wereld bewezen de overleden Duke of Edinburgh een laatste eer.

In St. George’s Chapel op Windsor Castle werd de dienst gehouden. Onder meer koningin Elizabeth, prins Charles, prinses Anne, prins Edward, prins Andrew, prins William en prins Harry waren bij de dienst aanwezig.

Bijzondere foto prins Philip en koningin Elizabeth vrijgegeven

In een door prins Philip ontworpen Land Rover werd de kist naar de kapel gereden. De kist van Prins Philip, de hertog van Edinburgh, lag tot de uitvaart in de privékapel van Windsor. Over zijn kist is zijn eigen vlag gedrapeerd. Op die vlag staan verschillende elementen uit zijn leven: zijn Deense en Griekse herkomst, het trouwen met koningin Elizabeth en het kasteel in Edinburgh, naar zijn titel. Ook werden zijn militaire pet en zijn zwaard op de kist gelegd.



What an unbelievably sad image. Never would anyone have imagined The Queen would have had to say her final goodbye to her beloved husband this way#PrincePhilipfuneral 📷 PA pic.twitter.com/dtfwR7ndx6 — Nick Gullon (@EchoNickG) April 17, 2021

Daarnaast werd er in heel Groot-Brittannië om 15.00 uur Britse tijd een minuur stilte gehouden. Zo stonden leerlingen van scholen buiten in stilte naast elkaar. Hoewel het publiek aangeraden werd om niet naar Windsor af te reizen voor de begrafenis, waren er toch aardig wat mensen aanwezig in de nabije omgeving van Windsor Castle. Zo werden er veel bloemen gelegd bij de poort van het kasteel. Men wilde prins Philip namelijk graag een laatste eer bewijzen.

The Duke of Edinburgh was a loving husband and a devoted father, grandfather and great-grandfather.





The Queen and The… Geplaatst door The Royal Family op Vrijdag 16 april 2021

Voor de begrafenis heeft het Britse koningshuis nog een bijzondere foto van koningin Elizabeth en prins Philip vrijgegeven. Op de foto is te zien hoe het paar ontspannen buiten geniet van het wonderschone Schotse landschap vlakbij Aberdeen.