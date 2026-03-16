Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hogere btw jaagt prijs hotelovernachtingen omhoog, met gevolgen

Als je binnenkort een hotel of een B&B aan het strand in Nederland wilt boeken, kan dat zomaar een stuk duurder uitvallen dan je gewend bent. Ondernemers hebben de flinke btw-verhoging op overnachtingen namelijk snel doorberekend aan hun klanten. In februari waren hotels, B&B’s en vakantiewoningen ongeveer 10 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Volgens experts is het nog te vroeg om te zeggen of gasten hierdoor massaal wegblijven, of op zoek gaan naar goedkopere alternatieven, maar er lijkt wel al een lichte daling in het aantal boekingen te zijn.

Duurdere B&B’s

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat hotels, motels en B&B’s afgelopen februari 10 procent duurder waren dan in dezelfde maand in 2025. Gecorrigeerd voor de belastingverhoging die in januari werd doorgevoerd, blijft een minimale prijsstijging over van 0,8 procent.

Ook in de maand januari is een deel van de btw-verhoging al doorberekend. De hotelsector heeft de btw-verhoging met andere woorden in twee maanden tijd ‘doorgesluisd’ naar de klant, maar heeft de prijzen zelf amper verhoogd, meldt RTL Z.

Hogere prijzen

In januari werd de btw op overnachtingen verhoogd van 9 naar 21 procent. Die hogere belasting geldt voor hotels, vakantiewoningen, bed and breakfasts, pensions, hostels, gemeubileerde stacaravans en accommodaties die via platforms worden verhuurd, zoals Booking en Airbnb. Voor campings geldt deze btw-verhoging niet. Toch zijn ook daar de prijzen flink gestegen, blijkt uit berekeningen van het statistiekbureau.

De gemeente en ondernemers in Zandvoort spraken in de aanloop naar het beleid hun grote zorgen uit tegenover RTL Z. De toerismesector in de regio zou keihard worden geraakt, vreesden zij. Ze waren bang dat toeristen zouden uitwijken naar goedkopere Duitse en Belgische kustplaatsen. Vooral ondernemers in de grensregio’s zouden volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de winst kunnen zien kelderen door de extra belasting.

Impact van duurdere hotels

Het vorige kabinet liet een analyse maken van de gevolgen, maar gaf toen al aan het beleid niet te willen aanpassen. Ook het kabinet-Jetten houdt vast aan de btw-verhoging. Volgens onderzoeksbureau Significant APE zou een lager btw-tarief het toerisme niet per se stimuleren. Daarnaast willen steden zoals Amsterdam juist minder overlastgevende toeristen aantrekken.

Volgens de onderzoekers zou een hogere btw waarschijnlijk wel worden doorberekend in de prijzen. Dat kan vervolgens leiden tot minder omzet en minder boekingen voor ondernemers. Inmiddels komen de eerste signalen daarvan langzaam naar voren. Toch is het volgens CBS-onderzoeker Luuk Hovius nog te vroeg om harde conclusies te trekken. Uit de eerste cijfers over januari blijkt dat het totale aantal gasten en overnachtingen in onder meer hotels is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ook ligt het percentage van de beschikbare kamers dat daadwerkelijk wordt gebruikt, lager.

„Het is nog geen aardverschuiving”, zegt Hovius. Maar het zou volgens hem kunnen dat de btw-verhoging al effect heeft gehad. „Het is pas januari, de echte effecten ga je pas in de zomer zien”, verwacht hij. Want ook andere dingen dan de btw kunnen invloed hebben, zoals het weer.

Reacties