Nederland in trek bij vakantiegangers: toerisme groeit naar 52 miljoen gasten

Nederlandse hotels, campings en vakantieparken hebben in 2025 samen ruim 52 miljoen gasten ontvangen. Dat zijn er iets meer dan een jaar eerder, toen het totaal nog net boven de 51 miljoen lag. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei is volledig te danken aan een toename van buitenlandse toeristen.

Aantal overnachtingen in Nederland neemt toe

Het aantal overnachtingen door internationale bezoekers nam met 5 procent toe. Tegelijkertijd liep het aantal binnenlandse gasten licht terug, met 0,4 procent.

Hotels blijven veruit het populairst. In totaal verbleven zo’n 33,7 miljoen gasten in een hotel, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2024. Vooral het aantal bezoekers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zat in de lift. Net als voorgaande jaren vormden Duitsers de grootste groep buitenlandse hotelgasten.

Regionaal zijn er duidelijke verschillen. Zo daalde het aantal overnachtingen in Utrecht en Zeeland, terwijl Flevoland juist een sterke stijging zag van ruim 15 procent. Het CBS geeft geen verklaring voor deze regionale verschuivingen.

Vakantie dichterbij huis

Wel zorgt de onrust in de wereld ervoor dat we vaker kiezen voor een bestemming dichtbij huis. Ook pakken we minder vaak het vliegtuig, zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. Zo kiest 40 procent ervoor om komende meivakantie in eigen land te blijven.

Maar waar is dan leuk om naartoe te gaan?

We blijven liever binnen Europa

Na Nederland zijn de populairste vakantiebestemmingen Duitsland, Spanje, België en Frankrijk. Binnen Europa kiezen mensen er vaker voor om met de (elektrische) auto te reizen.

Een vakantiebestemming die aanzienlijk in populariteit is afgenomen, is Amerika. Maar liefst zes op de tien Nederlanders kijkt inmiddels negatief naar dit land. Zuid-Amerika wordt door een deel van de Nederlanders gemeden vanwege ‘veiligheidszorgen’. De ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) blijven geliefde bestemmingen, maar worden dit jaar ‘iets minder vaak genoemd dan vorig jaar’.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

