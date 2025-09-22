Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bewoners slepen gemeente voor rechter om massatoerisme in Amsterdam

Het is genoeg geweest, vindt een groep Amsterdammers. Het massatoerisme wordt te veel en de gemeente Amsterdam doet niet genoeg om het tegen te gaan. De gemeente moet voor de rechter verschijnen, nadat een burgerinitiatief 50.000 euro heeft opgehaald én steun krijgt van twaalf andere bewonersorganisaties de gemeente.

„De overnachtingen zijn al drie jaar boven de afgesproken 20 miljoen zonder dat de gemeente effectieve maatregelen heeft genomen”, aldus Jasper van Dijk, een van de initiatiefnemers.

Maximum aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam

In 2021 stelde de gemeente met een verordening het maximumaantal toeristische overnachtingen in de stad vast op 20 miljoen per jaar. Desondanks waren er vorig jaar 22,9 miljoen toeristische overnachtingen, en dat aantal stijgt nog steeds.

De initiatiefnemers van de rechtszaak vinden dat de gemeente zich niet aan de regels houdt en dat er te weinig gebeurt om het aantal toeristen in de stad te verminderen.

Genomen maatregelen niet genoeg

De gemeente nam wel maatregelen, maar die zijn volgens de initiatiefnemers niet effectief genoeg. Zo werd de toeristenbelasting verhoogd en het aantal rivier- en zeecruises gehalveerd. Ook is er een verbod op de bouw van nieuwe hotels. In mei werd bekend dat het toerisme in Amsterdam nog steeds groeit, al is het minder hard dan voorheen.

Amsterdam kent met 12,5 procent de hoogste toeristenbelasting in Europa. Toch vinden de initiatiefnemers dat die belasting opnieuw fors omhoog moet. „Amsterdam zou de vele extra inkomsten uit verhoogde toeristenbelasting kunnen gebruiken om panden op te kopen om te helpen met het woningtekort of de stad vrij te maken van de rommel op straat die mede door het massatoerisme is ontstaan”, stelt Van Dijk.

Als de gemeente de forse verhoging van de toeristenbelasting doorvoert, levert dat meer op dan de kosten van alle plannen van de afgelopen Amsterdamse coalitieakkoorden bij elkaar opgeteld.

Reacties