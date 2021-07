Hugo de Jonge en Mark Rutte mogen van Tim Hofman ‘opdonderen’

Presentator Tim Hofman is helemaal klaar met demissionair coronaminister Hugo de Jonge en demissionair premier Mark Rutte. Op Twitter laat Hofman zich zeer kritisch uit over onder meer de aanpak van De Jonge en dat levert gemengde reacties op.

Tim Hofman staat bekend als iemand die graag zijn mening uit over, naar eigen zeggen, falende politici. Ooit uitte hij kritiek op het immigratiebeleid en het bijhorende kinderpardon. En pleitte hij voor betere Jeugdzorg in Nederland. Dit keer spaart hij ook demissionair zorgminister Hugo de Jonge niet.

Klaagzang over Hugo de Jonge op Twitter

Want, als het aan Hofman ligt, dondert De Jonge gewoon op. De presentator twittert zijn ongenoegen over de coronaminister en deelt zijn gedachten op Instagram. Volgens hem moet De Jonge opstappen, na zijn acties van de afgelopen tijd.



Ook Mark Rutte mag weg

Maar niet alleen Hugo de Jonge, nee, ook Rutte mag van Hofman z’n biezen pakken. Mede vanwege zijn betrokkenheid bij de toeslagenaffaire.

En dan nog even over De Jonge: uit zijn Instagram post blijkt dat Hofman het niet eens is met de aanpak van de minister. Onder meer de verkeerde voorlichting over het Janssen-vaccin en de ‘domme testplannen’ storen hem. Op Twitter reageren veel mensen op de klaagzang van de presentator. De één is het met hem eens, de ander verwijt Hofman populistisch gedrag.



Lekker simpel. Er is geen land ter wereld dat het goed doet. de beste landen zitten in de put omdat het de slechtste vaccinatielanden zijn, men wil niet, men ziet het gevaar niet.Heel NL wilde 6 weken geleden open. hadden ze t niet gedaan dan waren ze ook de sjors in de opinie. — Synthe65 (@synthe65) July 13, 2021



De Jonge (maar eigenlijk het hele dem. kabinet) voert al 1.5 jaar onethisch beleid. Het meeste bewust.

Het is dat het nu zo enorm opvallend is dat mensen in opstand komen. Wel ruim een jaar te laat. — Mary (@dievandinges) July 14, 2021

Tim Hofman reageert op coronabeleid

Hofman reageert op een aantal zaken die momenteel spelen rondom het coronabeleid. Het aantal coronabesmettingen liep de afgelopen tijd flink op, nadat het kabinet versoepelingen toeliet. Na de versoepelingen op 26 juni doken veelal jongeren het bruisende nachtleven in. Dit met een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs. Hugo de Jonge bedacht de ludieke opmerking ‘Dansen met Janssen‘. Dit moest jongeren stimuleren zich te vaccineren zodat ze dezelfde avond nog in de club konden staan.

Later bleek dat veel jongeren toch besmet raakten tijdens het uitgaan. En corrigeerde Hugo de Jonge zijn advies over vaccinatie. Hij pleitte dat jongeren twee weken moeten wachten na hun prik, voordat de vaccinatie werkt. Mark Rutte en Hugo de Jonge boden deze week hun excuses aan voor de overhaaste aanpak.