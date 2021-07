Toch wachten met uitgaan na tweede vaccinatie, laatste waarschuwing voor horeca

De toegangstesten voor een avondje uit bleken niet waterdicht en de besmettingen lopen op. Demissionair minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, spreekt duidelijke taal naar de horeca toe: „Als het toezicht niet beter wordt, gaat de tent dicht”. Vandaag of morgen bespreekt de Veiligheidsraad hoe het deurbeleid voor uitgaansgelegenheden beter moet. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge wil daarnaast twee weken ‘wachttijd’ nadat jongeren gevaccineerd zijn.

In een digitale vergadering bespreken de burgemeesters de kwestie omtrent de toegangstesten. Dat meldt een woordvoerster vandaag. Afgelopen week ontstond onder feestende jongeren op sommige plekken een corona-uitbraak. Ondanks het test-/ vaccinatiebeleid van de regering.

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week verdubbeld. Er zijn 8541 nieuwe besmettingen geconstateerd, een week eerder waren dat er 4208.

Hugo de Jonge kondigt twee weken ‘wachttijd’ aan

Wil je snel vaccineren zodat je naar de club kunt? Houd er dan wel rekening mee dat je twee weken moet wachten na volledige vaccinatie voordat je het uitgaansleven in kunt. Of je moet dus testen. Dat vertelde Hugo de Jonge vandaag. Eerder was de regel dat iedereen direct na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek mocht. Maar nu sprak De Jonge over een zogenoemde „wachttijd” na vaccinatie.

Ook demissionair minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, praat mee in het Veiligheidsberaad. Vandaag liet hij weten dat bedrijven beter moeten controleren op de naleving van de coronaregels. Gebeurt dit niet? Dan moeten burgemeesters strenger optreden, volgens hem.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat volkomen terecht is want die CoronaCheck-app werkt prima, maar de horeca heeft er schijt aan en laat overal mensen binnen die geen geldige QR-code hebben. Dus nu ook niet janken als je de schuld krijgt. https://t.co/nTamn3cN5y — Eric Mertens (@EricMMedia) July 6, 2021

Ferd Grapperhaus wil strengere controle

De toegangstesten en de bijbehorende CoronaCheck-app blijken niet waterdicht. Bij een negatieve testuitslag ontvangt de desbetreffende persoon een QR-code die men aan de deur checkt. Maar die QR-codes blijken makkelijk hergebruikt te worden. Meerdere feestgangers kwamen binnen met slechts één QR-code.

Een café of club dat een testbeleid hanteert, kan zonder beperkingen publiek binnen laten. De 1,5-meter regel vervalt en de uitgaansgelegenheid bepaalt zelf hoeveel man zij doorlaten. Gelegenheden die geen negatieve test of vaccinatiebewijs aan de deur vragen, moeten de 1,5-meter wel blijven naleven. Met de CoronaCheck-app kan men aantonen of hij of zij gevaccineerd is of geen corona heeft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat je overal een QR-code moet laten zien is natuurlijk de eerste stap richting algehele surveillance – China stijl. Dat mensen dat niet zien, dat ze geloven dat dit “tijdelijk” is totdat de “pandemie” voorbij is: ik kan er werkelijk met m’n verstand niet bij. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 6, 2021

Testbeleid handhaven

De handhaving van deze maatregelen ligt bij de gemeente. Voorzitter Hubert Bruls van het beraad vertelde al eerder dat lokale maatregelen niet uitgesloten zijn. Kabinet bepaalt daarvoor de koers, maar de gemeente of veiligheidsregio doet de uitvoering. Wel liet hij weten dat het onmogelijk is om bij iedere deur in het uitgaansleven een politie of handhaver neer te zetten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.