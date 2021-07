Ernst Kuipers houdt rekening met 800 ziekenhuisopnames door corona

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste tijd steeds verder op. Gelukkig blijven de ziekenhuisopnames achter. Vandaag daalde het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zelfs. Maar volgens ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers zal dat niet lang duren. Hij houdt de komende tijd rekening met een toename tot zo’n achterhonderd coronapatiënten.

„Het is op zo’n omslagpunt als waar we nu zitten altijd koffiedik kijken”, zegt hij er wel bij. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) baseert zijn inschatting op het aantal besmettingen, de leeftijd van de mensen die nu besmet raken en de ervaringen in het buitenland.

Inmiddels is het R-getal (reproductiegetal) gestegen tot 2,17. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari 2020, toen het virus al wel in Nederland was aangekomen maar nog niet was vastgesteld. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, stond afgelopen vrijdag nog op 1,37.

Mogelijk 800 ziekenhuisopnames door corona

Volgens Kuipers kan vooral de situatie in Engeland inzicht bieden in de coronatoekomst van Nederland. De extra besmettelijke Delta-variant greep daar namelijk al eerder om zich heen. Het aantal ziekenhuisopnames schoot omhoog. Maar vooralsnog is een herhaling van eerdere pieken in Nederland nog niet aan de orde. Tijdens eerdere golven werd de maximale capaciteit van de intensivecareafdelingen bijna overschreden. Op dit moment raken vooral veel jongeren besmet. Zij belanden niet zo vaak in het ziekenhuis met Covid-19. „Maar iedere toename zit de reguliere zorg en de inhaalzorg in de weg”, zegt Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC in Rotterdam.

Op dit moment liggen er in totaal 204 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarvan liggen er 75 op de intensive care, dat zijn er negen minder dan gisteren. Kuipers voorziet dus meer drukte, maar hij vindt het ook belangrijk dat ziekenhuismedewerkers de gelegenheid krijgen om rust te nemen en op vakantie te gaan. Om de druk zo goed mogelijk te verdelen, blijven ziekenhuizen ook de komende tijd patiënten spreiden.

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de intensive cares het de komende tijd aanzienlijk drukker krijgen. Daar liggen nu 75 coronapatiënten. Dat aantal stijgt waarschijnlijk tot minstens 150 en mogelijk tot ongeveer 600. Het aantal kan beperkt blijven als jongeren voorlopig even geen contact hebben met ouderen en met kwetsbare mensen, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het instituut.

Kuipers: ‘Explosieve toename besmettingen verrassend’

Wel vindt Kuipers de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen ‘verrassend’. Dat mensen zich aan de basismaatregelen houden, blijft belangrijk. Hij noemt daarbij thuisblijven en je laten testen bij klachten. „We hebben gezien hoe snel het kan gaan. Dit is voor veel mensen een herinnering: het virus is niet weg. Daar moeten we samen met gezond verstand naar handelen.”

Achteraf was ‘Dansen met Janssen’ onverstandig. Direct na een prik met het Janssen-vaccin mochten mensen weer op stap, maar het vaccin heeft tijd nodig om het immuunsysteem aan het werk te zetten. „Als iemand besmet een dansvloer opgaat, steekt hij zo tientallen mensen aan. Dan gaat het heel snel”, zegt Kuipers.

Inmiddels zijn de nachtclubs weer gesloten en moet de horeca om middernacht dicht. Of dat genoeg is „moeten we zien”, zegt de LNAZ-voorzitter. Hij wijst erop dat van de volwassen bevolking nog maar iets minder dan de helft volledig is gevaccineerd en dus veel mensen vatbaar blijven voor het virus, ook onder mensen uit hogere leeftijdsgroepen. „We zijn er nog niet.”