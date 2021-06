Versoepelingen coronamaatregelen: dit gaat zaterdag allemaal in

Een nieuwe reeks – zeg maar stapel – versoepelingen van de coronamaatregelen gaat morgen in. Wat kan er vanaf zaterdag allemaal weer? Metro vat de vierde stap van het openingsplan van het kabinet samen in een overzicht.

De versoepelingen omvatten onder andere een uitbreiding van het aantal bezoekers thuis. Restaurants mogen veel meer gasten ontvangen. Sportwedstrijden zijn weer mogelijk en ook musea en andere culturele instellingen mogen meer bezoekers toelaten. Met behulp van toegangstesten kunnen grotere evenementen worden georganiseerd. Ook discotheken en nachtclubs kunnen onder voorwaarden – eindelijk, na ruim een jaar – weer open.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We're all gonna die https://t.co/VZuyajXWbW — Nina Papadomanolaki (@NMP_PalAnox) June 18, 2021

Heel veel kan weer, met 1,5 meter afstand

De versoepelingen stonden eerder gepland voor 30 juni, maar half juni kwam naar buiten dat het kabinet van plan was om ze vier dagen eerder al in te laten gaan.

Het kabinet zet de vierde stap in het openingsplan dus morgen al. Vanaf zaterdag mag er weer heel veel meer, waarbij het houden van anderhalve meter afstand wel de norm blijft. Op plekken waar het houden van voldoende afstand niet lukt, geldt een mondkapjesplicht of kunnen mensen alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs. Daarbij gaat het onder meer om het openbaar vervoer en het voortgezet onderwijs (mondkapjesplicht) of bij evenementen en festivals (toegangsbewijs).

Versoepelingen coronamaatregelen op een rij

Beperkingen voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen, vervallen. Dit geldt ook voor de beperking op groepsvorming buiten. Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal vier personen samen mogen komen, bijvoorbeeld in het park.

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de plicht gelden. Dit geldt onder meer op Schiphol, in het openbaar vervoer en plekken daaromheen, zoals stations en perrons.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

i’m definitely not ready for the end of the mondkapjesplicht 🥶🥶🥶 — zhervee (@zhervee) June 16, 2021

Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers mogen weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Op kantoor geldt wel de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine.

Beperkingen openingstijden vervallen

Alles gaat weer open tijdens reguliere openingstijden, zoals de horeca. Wel gelden nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes. In een theater kan bijvoorbeeld niet elke stoel bezet worden, om voldoende afstand te kunnen houden. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het museum, geldt een maximale capaciteit van één bezoeker per vijf vierkante meter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De #horeca mag vanavond ook na 22.00 uur openblijven. Anders had men voor twee uur moeten sluiten omdat de #versoepelingen morgen ingaan. 🎉 https://t.co/m8m59O52CR — Rob Kemperman (@RobKemperman) June 25, 2021

Alle evenementen die plaatsvinden op reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, zijn toegestaan. Dat houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100 procent van de 1,5 meter-capaciteit kunnen gebruiken. Voor doorstroomlocaties, zoals pretpark of dierentuin, kan 1 bezoeker per 5 vierkante meter worden ontvangen.

Vergunningplichtige evenementen zijn onder voorwaarden weer vanaf 30 juni toegestaan.

Geen anderhalve meter met een coronatoegangsbewijs

Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Dat bewijs is vooral een optie voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.

Amateurwedstrijden in de sport zijn voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En door al die (stomme) versoepelingen is er nog een hele korfbalcompetitie uit de grond gestampt. En natuurlijk moeten er ook voor alle trainers cadeaumanden worden gemaakt enz. Ook die trainers ben ik dankbaar, want vrijwillig enz. Maar ook dat kan wel normaler. — Marijke (@Marijke17986459) June 25, 2021

Versoepelingen rond alcohol, zingen en blazen

Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt. Dat geldt ook voor het verbod op het hebben en drinken van alcohol na 22.00 uur in de openbare ruimte.

Het zang-, schreeuw- en blaasadvies vervalt. Wel geldt ook hiervoor in binnenruimtes de regel van anderhalve meter afstand. Vanwege het coronavirus werd tot dusver zingen in een kerk of een koor ernstig ontraden.

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen, kunnen zich gratis laten testen.

Medio augustus wordt bekeken op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan – het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels – gezet kan worden.

Actuele zaken over (versoepelingen van) de coronamaatregelen vind je hier, op de website van de Rijksoverheid.