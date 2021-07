Mark Rutte biedt excuses aan voor snelle versoepelingen en persconferentie

Demissionair premier Mark Rutte heeft zijn excuses aangeboden voor de te snelle versoepelingen die onlangs ingingen. „Wat wij dachten wat kon, dat bleek in de praktijk toch niet te kloppen. Daar hebben we een inschattingsfout gemaakt, daar balen we van en excuus daarvoor.”

Nadat het kabinet de coronamaatregelen versoepelde, op 26 juni, schoten de besmettingen omhoog. Zaterdag werd een jaarrecord van ruim 10.000 nieuwe gevallen gemeld. Gisteren waren het er ruim 9000.



Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie van premier Rutte en minister @hugodejonge over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het #coronavirus.⁰⁰https://t.co/sajTu3EdwL — Mark Rutte (@MinPres) July 9, 2021

Excuses van Rutte voor persconferentie

Ook verontschuldigde Rutte zich voor de persconferentie van afgelopen vrijdag. Daar kwam veel kritiek op, omdat Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge niet kritisch genoeg naar zichzelf zouden kijken. „Dat was niet onze beste persconferentie.” Volgens Rutte waren ze in de aanloop ernaartoe te druk met het nadenken over de maatregelen en waren hij en De Jonge daardoor niet goed voorbereid.

Het kabinet kondigde vrijdag weer aanscherpingen van het coronabeleid aan, onder meer wegens de snelle opmars van de Delta-variant van het virus. Horeca moet om 00.00 uur weer de deuren sluiten, clubs mogen niet open en meerdaagse festivals zijn afgelast. Festivals van één dag kunnen wel doorgaan, maar alleen onder strikte voorwaarden.

De Jonge: ‘Dansen met Janssen was een fout’

De Jonge erkende vandaag ook dat ‘dansen met Janssen’ een inschattingsfout was. Mensen die één prik van het Janssen-vaccin kregen, of een tweede prik van Pfizer of Moderna, konden direct daarna een toegangsbewijs krijgen voor bijvoorbeeld een nachtclub. Maar de vaccins hebben enkele weken nodig voordat ze optimale bescherming bieden. Inmiddels moet men al twee weken wachten na volledige vaccinatie om een toegangsbewijs te krijgen.

Gommers: ‘Begrijp niet dat er geen excuses waren’

Intensive care-baas Diederik Gommers zei eerder in een Instagram-post al dat hij het niet begreep dat Rutte en De Jonge geen excuses maakten in de persconferentie.

„Natuurlijk kwam het niet uit de RIVM-modellen, maar daar was geen rekening gehouden met ons ‘oude’ gedrag als gevolg van veel te positieve uitlatingen van het kabinet en de toegangstesten die niet op orde waren. Dus met een agressiever virus heb je minder mensen nodig om weer de IC’s te laten overlopen: in plaats van 12 miljoen volwassenen in 2020, zijn er nu 3 miljoen ongevaccineerde in herfst van 2021. Je hebt maar 1000 ernstig zieke patiënten nodig om de IC’s weer te laten overlopen.”