Reces Tweede Kamer meteen voorbij na jaarrecord coronabesmettingen

De vakantie van de Tweede Kamer was vandaag amper begonnen, of de leden kregen al een snel debat in het vooruitzicht. De reden: de coronamaatregelen die vandaag ingingen en de nieuwe coronabesmettingen.

De afgelopen 24 uur kwamen 10.345 nieuwe positieve gevallen aan het licht. Dat betekent een dagrecord voor het jaar 2021. Alleen rond Kerstmis werden meer Nederlanders binnen 24 uur positief getest. Als het aantal coronabesmettingen met de huidige snelheid doorzet, hebben we zondag te maken met het allerhoogste gemeten aantal sinds corona in ons land kwam.

Tweede Kamer komt terug van reces

De leden van de Tweede Kamer komen woensdag terug van reces voor een debat over het coronavirus. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat er zo snel weer over het virus gesproken zou worden. Naar aanleiding van een nieuwe coronabrief van demissionair zorgminister Hugo de Jonge komt het parlement toch weer bijeen. Dat heeft de dagelijkse leiding van de Kamer vanmiddag bevestigd.

Het debat staat op de agenda voor woensdagmiddag 13.00 uur. Dan zal gesproken worden over de snelle toename van de coronabesmettingen van de afgelopen week en de manier waarop het huidige coronabeleid is vormgegeven. Dat gebeurt niet in het bekende Tweede Kamergebouw, maar in de Ridderzaal. De Kamer wordt verbouwd, een ‘klusje’ dat inmiddels ruim 300 miljoen euro duurder uitvalt dan eerder begroot.



De verhuizing van de #TweedeKamer dag 1: de blauwe zetels worden ingepakt en overgebracht naar de tijdelijke huisvesting. Kamervoorzitter @Vera_Bergkamp hielp een handje met het versjouwen van de Voorzitterszetel. Lees meer: https://t.co/zoOqiioyRr pic.twitter.com/36osQxF7yU — Tweede Kamer (@2eKamertweets) July 9, 2021

Meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen op één dag

Voor het eerst sinds 25 december zijn meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld in 24 uur tijd. Tussen vrijdagochtend en vanmorgen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.345 meldingen van positieve tests. Dat is een stijging van 49 procent ten opzichte van de bijna 7000 positieve tests die het RIVM gisteren meldde. Het cijfer betekent een dieptepunt als het om het jaar 2021 gaat.

De 10.345 nieuwe gevallen zijn er meer dan die van afgelopen zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag bij elkaar. Vorige week zaterdag waren er iets meer dan 1100 positieve tests. Dat betekent dat het dagcijfer in een week tijd is vernegenvoudigd. Dat is niet eerder voorgekomen tijdens de uitbraak in Nederland, die inmiddels 500 dagen duurt.

Record sinds corona uitbrak is in zicht

Per dag stijgt het aantal positieve tests met gemiddeld ruim 40 procent. Dat betekent dat het record in zicht komt. Op 20 december meldde het RIVM 12.997 coronagevallen. Met het huidige tempo kan het besmettingscijfer van zondag een triest record opleveren. En dat terwijl al talloze Nederlanders zijn gevaccineerd. Kortom, de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus ‘doet z’n werk’.



Het vaccineren gaat hard, ziekenopnames dalen en de zorg krijgt eindelijk lucht. Maar de Delta-variant verspreidt zich ongekend snel. De kans op besmetting is torenhoog. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger ook de dijk die ons beschermt. Dus grijp je kans, plan je prik! pic.twitter.com/9uiqjrTI4K — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 9, 2021

In de afgelopen zeven dagen zijn 31.295 mensen positief getest, het hoogste niveau sinds 20 mei. De week ervoor werd het coronavirus vastgesteld bij 5144 mensen. Dat is een stijging van meer dan 500 procent.

Veel coronabesmettingen in Amsterdam

In Amsterdam kwamen in de afgelopen dag 900 nieuwe gevallen aan het licht. Voor de hoofdstad is dat een record. In de gemeente Utrecht testten 793 mensen positief en in Rotterdam 688. In Groningen kregen 426 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag 388 inwoners. Ook in steden als Breda, Leiden, Delft, Haarlem en Eindhoven worden veel besmettingen vastgesteld. In slechts 15 gemeenten was geen enkele positieve test. Dat is het laagste aantal in lange tijd.

Positief nieuws, maar dan in de letterlijke zin: het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s bleef nagenoeg gelijk (enkele personen minder). Dat zegt alleen nog niets over de 7000 en 10.000 besmettingen van gisteren en vandaag. Over een week tot tien dagen blijkt of de snelle stijging gevolgen voor de druk op de ziekenhuizen heeft.