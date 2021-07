Onzekerheid festivalzomer slaat in als een mokerslag: ‘Donkere vrijdag’

Festivalorganisaties reageren met grote verslagenheid op het nieuws over een mogelijke sluiting voor clubs en het afblazen van evenementen. Door de snelle stijging van de coronacijfers zullen er waarschijnlijk strengere regels volgen voor discotheken en (meerdaagse) festivals. Wat die strenge regels inhouden, zal vanavond op de persconferentie bekend worden.

Jasper Coenen, eigenaar van Elevation Events, zegt tegen Metro dat het een „donkere vrijdag” is voor de evenementbranche. „Ik snap niet waarom de overheid zulke grote risico’s heeft genomen. Het hele ‘Dansen met Janssen’-vaccinpromo slaat in mijn ogen nergens op en je ziet dat Testen voor Toegang aan alle kanten fout gaat. Nu mag de gehele evenementenbranche op de blaren gaan zitten. Dit slechte nieuws slaat in als een mokerslag.”



Als het aan Coenen ligt, zouden evenementen door kunnen gaan, mits ze veilig worden georganiseerd. „Fieldlabs is daar maandenlang mee bezig geweest”, aldus de festivalorganistor. „Die tonen aan dat het wél kan met een goede organisatie.” Toch blijft het onzeker of zijn festival De Leuke, die op 17 juli gepland staat in Utrecht, door kan gaan.

Kosten lopen op tot in de tonnen

Ook bij het outdoor-festival I Love Urban in Rotterdam heerst er onbegrip over het uitgelekte nieuws. „We stonden perplex toen we het net hoorden”, zegt festivalorganisator Bryan Sewradj. Aangezien het festival zoveel vragen binnen kreeg van bezorgde tickethouders, besloten zij het festival direct te annuleren.

„We verplaatsen het naar volgend jaar, echt ontzettend zuur, maar er zit niets anders op. Ik vind het jammer dat de overheid geen andere oplossingen aandraagt. Wat mij betreft mag er strengere controle zijn bij nachtclubs. Nu zijn wij de dupe en hebben we kosten gemaakt, die oplopen tot in de tonnen.”

Bezoekers die een kaartje hebben gekocht voor I love Urban Outdoor Festival op 17 juli krijgen hun geld terug of kunnen ervoor kiezen om het ticket mee te nemen naar volgend jaar.

Directeur Grasnapolksy: ‘Oneerlijk’

Voor kleinere festivals zoals Grasnapolsky in Groningen is het afwachten op de persconferentie. Zo vertelt directeur Mariska Berrevoets dat zij in principe kunnen werken met 1000 bezoekers buiten en 500 binnen. „Het is nu allemaal nog super vaag, maar we hopen dat er wel een nuance wordt getrokken tussen grote en kleinere evenementen. Bij ons festival loop je nou eenmaal minder risico, dus het zou oneerlijk zijn als wij geen kans krijgen om alles goed te organiseren.”



Net als haar collega van het festival De Leuke benadrukt Barrevoets de positieve uitslag van de fieldlabs. Ze hoopt dat de overheid kijkt naar oplossingen, in plaats van restricties.