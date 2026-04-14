Bijna de helft van zwangere vrouwen ervaart discriminatie op werk

Een zwangerschap zou in principe geen invloed moeten hebben op je kansen op de arbeidsmarkt, maar in de praktijk blijkt dat toch vaak anders. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat nog altijd bijna de helft van de werkende en werkzoekende zwangere vrouwen vermoedelijk te maken krijgt met zwangerschapsdiscriminatie.

Werkgevers mogen zwangerschap, moederschap of een kinderwens geen rol laten spelen bij beslissingen over personeel, zoals tijdens de sollicitatieprocedure, voor een promotie, het salaris, het aanpassen van contracten of ontslag. Dat is wettelijk vastgelegd om gelijke kansen op de werkvloer te waarborgen. Toch ervaren vrouwen nog steeds dat ze minder kansen krijgen of anders behandeld worden zodra er sprake is van een (toekomstige) zwangerschap.

Onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie

Onderzoeksbureau SEO bracht naar buiten dat 44 procent van de zwangeren op het werk of tijdens de zoektocht naar een baan waarschijnlijk een vorm van dergelijke discriminatie heeft meegemaakt. Daarmee zijn de cijfers de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. In 2020 lag het aandeel op 43 procent, meldt de NOS.

Hoe zag dat onderzoek eruit? SEO heeft een enquête gehouden onder 1156 vrouwen die in de afgelopen vier jaar zijn bevallen en tijdens de zwangerschap werkten of werk zochten. De vrouwen kregen concrete werksituaties voorgelegd die volgens de wet verboden zijn, zonder te vermelden dat het tegen de wet ingaat. Vrouwen die aangaven zo’n situatie te hebben meegemaakt, werden aangeduid als ‘vermoedelijk gediscrimineerd’.

🤰 Contract niet verlengd door zwangerschap Metro sprak eerder met Robin Korse-Hensens (30), die te horen kreeg dat haar contract niet werd verlengd, toen ze zes maanden zwanger was van een tweeling. De timing liet wat haar betreft weinig ruimte voor toeval. Ze werkte zo’n anderhalf jaar met plezier als contentmarketeer bij een middelgroot bedrijf. Een maandje voordat ze met verlof zou gaan, vroeg haar leidinggevende ineens of ze vijf minuten had voor een gesprek. Nietsvermoedend liep ze mee. „Er was geen enkele indicatie dat mijn contract niet verlengd zou worden. Een collega van mij had net een vast contract gekregen en ik werd actief betrokken bij langetermijnprojecten”, legde ze uit aan Metro. ‘Ik zal met de deur in huis vallen: je contract wordt niet verlengd’, was de bittere mededeling. Aan haar functioneren lag het niet. „Ze zei dat ik een hartstikke goede werknemer was.” De zwangerschap had er ook heus niets mee te maken, benadrukte de HR-directeur. „Wat dan wel? ‘Bedrijfseconomische redenen’. Ze zeiden dat ik hen gewoon te veel kostte.”

Zwangerschapsdiscriminatie komt vooral bij sollicitaties voor

Het verhaal van Robin (zie kader) is niet uniek: zwangerschapsdiscriminatie speelt vooral een rol bij sollicitaties en bij beslissingen over het verlengen of omzetten van tijdelijke contracten. Ongeveer de helft van de solliciterende vrouwen uit het onderzoek kreeg vermoedelijk te maken met discriminatie.



Bij een op de tien sollicitanten noemde de werkgever de zwangerschap zelfs als reden om de procedure te beëindigen. Nog eens 10 procent vermoedt dat de zwangerschap de reden was voor een afwijzing. Verder lopen vrouwen een promotie, salarisverhoging of opleidingsmogelijkheden mis vanwege zwangerschap of pril moederschap, aldus de onderzoekers.

Geen gelijke behandeling

Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat het van groot belang is dat vrouwen en mannen gelijk behandeld worden op de arbeidsmarkt. „Dat er geen vooruitgang is, laat wederom zien dat op dit gebied nog behoorlijke stappen te zetten zijn.”

Vakbond FNV heeft laten weten een meldpunt te openen voor zwangere vrouwen die discriminatie ervaren. Met het meldpunt wil de vakbond ervaringen bundelen om de druk op de werkgevers en de politiek op te voeren. „De cijfers liegen niet”, zegt FNV Vrouwen-bestuurder Lisa Viktorsson. „Het is tijd voor een trendbreuk.”

