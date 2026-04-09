Onderzoek: vitamine D kan effect op (het ontwikkelen van) alzheimer hebben

Vitamine D is een onmisbare vitamine voor je lichaam, bijvoorbeeld voor je botten en je weerstand. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het ook goed voor je brein kan zijn, omdat het mogelijk een effect heeft op (het ontwikkelen van) alzheimer.

Onderzoekers van de Universiteit van Galway in Ierland ontdekten dat mensen met hogere vitamine D-spiegels op middelbare leeftijd jaren later lagere niveaus hadden van een belangrijk alzheimer-gerelateerd eiwit in de hersenen, genaamd ‘tau’. Dat eiwit wordt in verband gebracht met de hersenziekte, omdat een ophoping ervan de ontwikkeling van alzheimer zou bevorderen.

Voor het onderzoek werden 793 mensen met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar onderzocht die geen dementie hadden. Bij alle deelnemers werd aan het begin van het onderzoek de vitamine D-spiegel in hun bloed gemeten. Bijna 16 jaar later werden er hersenscans gemaakt om de tau- en amyloïde bèta-eiwitten te meten, beide belangrijke indicatoren voor de ziekte van Alzheimer.

Een hoge vitamine D-spiegel werd gedefinieerd als een waarde boven de 30 nanogram per milliliter: een niveau dat volgens de meeste experts voldoende is voor een goede botgezondheid en algehele gezondheid. Ongeveer een derde van de deelnemers had een lagere waarde en slechts 5 procent slikte regelmatig supplementen.

Daarbij hielden de onderzoekers ook rekening met factoren zoals leeftijd, geslacht en symptomen van depressie, allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op zowel de vitamine D-spiegel als het risico op dementie.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat hogere vitamine D-spiegels verband hielden met een lagere hoeveelheid tau-eiwit, maar er werd geen verband gevonden met amyloïde bèta. „Deze bevindingen zijn veelbelovend, omdat ze suggereren dat hogere vitamine D-spiegels op jongere leeftijd samenhangen met minder ophoping van tau-eiwit 16 jaar later”, aldus Mulligan. „De middelbare leeftijd is een fase waarin het aanpassen van risicofactoren juist extra veel effect kan hebben.”

