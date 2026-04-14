Ambtenaren staken massaal, wat willen ze bereiken?

Rijksambtenaren leggen vandaag het werk neer omdat ze boos zijn over de zogeheten nullijn. Daardoor krijgen ze dit jaar geen salarisverhoging, en volgens vakbonden is dat niet eerlijk. Ze zeggen dat ambtenaren recht hebben op een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’. Door het hele land worden vandaag acties gehouden, onder andere in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Apeldoorn en Rotterdam. De staking van 14 april heeft brede gevolgen.

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) legt het werk meerdere dagen stil, waardoor overheidsgebouwen zoals ministeries en de Tweede Kamer nauwelijks worden schoongemaakt. Ook bij de Belastingtelefoon en DUO zijn er bereikbaarheidsproblemen. Daarnaast ligt het werk in sommige slachthuizen stil doordat NVWA-inspecteurs meedoen.

Boze ambtenaren

Volgens Stopdenullijn.nl, dat de staking organiseert, is het grootste kritiekpunt van de ambtenaren de nullijn: „Ondanks eerdere acties en stakingen blijft het kabinet nog steeds vasthouden aan de nullijn. Vorige week verwierp de Tweede Kamer opnieuw een motie om de loonstop van tafel te halen. Volgens de vakbonden laat dat zien dat Den Haag de zorgen van rijksambtenaren onvoldoende serieus neemt. Zij roepen het kabinet opnieuw op om de nullijn los te laten en met een fatsoenlijk loonbod te komen.”

‍

„Het zijn rijksambtenaren die Nederland draaiend houden”, schrijven de vakbonden in een gezamenlijke verklaring. „Maar in plaats van waardering krijgen zij een loonstop opgelegd, terwijl alles duurder wordt. Door de oorlog in Iran loopt de inflatie snel op. Zeker voor collega’s met lagere inkomens zijn die hoge prijzen niet meer op te brengen. Voor hen betekent de nullijn dat zij maand na maand steeds minder te besteden hebben”, benadrukken de stakers.

Verschillende soorten ambtenaren

De vakbonden wijzen erop dat vooral uitvoeringsorganisaties van het Rijk als de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO), de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen hard worden geraakt, omdat ze al jaren zouden kampen met hoge werkdruk en personeelstekorten.

„De nullijn ondermijnt niet alleen de bestaanszekerheid van ambtenaren, maar ook de kwaliteit van de publieke dienstverlening”, vinden de bonden.

Effect staking

Begin maart organiseerde FNV al een actie waar zo’n 2000 mensen op af kwamen. De gevolgen bleven toen beperkt. Bij de staking van vandaag wordt een grotere opkomst verwacht. Daarom zijn alle debatten en activiteiten in de Tweede Kamer afgelast.

Of de staking effect gaat hebben is niet zeker. Wel is het bekend dat het salaris van ambtenaren vaak hoger is zodat de overheid kan concurreren met het bedrijfsleven. Dat blijkt nodig; uit eerder onderzoek is gebleken dat een op de zeven ambtenaren overweegt om binnen een jaar te stoppen met werken bij de overheid. De reden? Dat is volgens hen de hoge werkdruk.

