Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal inbraken daalt, maar inbrekers worden steeds minder vaak gepakt

Een woninginbraak is iets wat je liever nooit meemaakt, maar helaas gebeurt het nog regelmatig in Nederland. En als het dan toch gebeurt, wil je natuurlijk dat de dader wordt opgespoord. Maar opvallend is dat het steeds minder vaak lukt om daders op te sporen. In meer dan de helft van de gemeenten wist de politie vorig jaar zelfs geen enkele inbreker van een woninginbraak te pakken te krijgen.

Toch is er ook positief nieuws: uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal woninginbraken het afgelopen jaar is gedaald. Minder mensen kregen dus met zo’n ingrijpende situatie te maken.

Plekken met weinig inbraken

Slimster deed onderzoek naar welke gemeenten of steden nu het meest opvielen als het gaat om inbraken. Er zijn bepaalde plekken waar daders minder vaak de kans waagden. Met name in Flevoland en Noord-Limburg werd er minder gestolen. Twente, Noord-Groningen en een groot deel van Zeeland zagen het aantal inbraken daarentegen juist stijgen.

De grootste relatieve afname werd genoteerd in de gemeenten Edam-Volendam, Hattem en Veere (-67 procent). Het aantal inbraken in gemeenten als Voerendaal, Alphen-Chaam en Reusel-De Mierden verdriedubbelde juist bijna. In absolute zin gaat het in deze kleine gemeenten echter niet om grote aantallen. In Amsterdam werd er het vaakst ingebroken: 2065 keer.

Hier wordt vaak ingebroken

Er zijn ook bepaalde plekken waar woninginbraken vaak voorkomen. Inbrekers lijken precies te weten waar wat te halen valt. Vooral relatief rijke gemeenten zoals Rozendaal, Ouder-Amstel, Bloemendaal, Amstelveen en Mook en Middelaar staan hoog op de lijst van plekken waar de kans op een inbraak het grootst is.

Op de Waddeneilanden Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland werd daarentegen helemaal niet ingebroken. Ook in gemeenten als Edam-Volendam, Hattem en Veere blijft het aantal inbraken met minder dan één op de 1000 woningen opvallend laag.

👇 <strong>Cijfers inbraken in Nederland</strong> Woninginbraak blijft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een van de misdrijven met de grootste impact op slachtoffers. In 2024 registreerde de politie ruim 22.000 woninginbraken, dat zijn er ongeveer 500 minder dan in 2023. In 2025 registreerde de politie circa 21.000 inbraken, alweer minder dan het jaar ervoor. Tien jaar geleden was dat getal veel hoger: toen lag dat aantal nog op ruim 71.000 inbraken

Inbrekers oppakken

Wie slachtoffer wordt van een inbraak, moet er volgens Slimster niet op rekenen dat de dader snel wordt gepakt. In slechts iets meer dan 4 procent van de gevallen slaagt de politie erin een zaak op te lossen. Sterker nog: in bijna zes op de tien gemeenten werd geen enkele woninginbraak opgehelderd.

Opvallend is ook dat het aantal opgeloste zaken flink is gedaald, van 2380 in 2024 naar 1435 een jaar later: een afname van zo’n 40 procent. Of woninginbraken bij de politie minder prioriteit hebben gekregen, is niet bekend.

Reacties