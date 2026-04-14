Dag van de waarheid voor strenge asielwetten: ‘Wat een poppenkast, geen enkel gevoel voor urgentie’

In de Eerste Kamer gaat het debat over de twee strenge asielwetten van het vorige kabinet-Schoof vandaag verder. Het is de dag van de waarheid voor vicepremier Bart van den Brink (CDA), die de asielwetten verdedigt. Krijgen we het strengste asielbeleid ooit?

Nieuws van de Dag ging op de debatten, die gisteren begonnen, in. Opiniemaker van De Telegraaf Wierd Duk schoof aan, je hoort het onderwerp in de video hierboven vanaf minuut twee.

Er is een bijzondere omstandigheid: de leden van coalitiepartij D66 in de Eerste Kamer hebben al aangegeven tegen te stemmen. Daardoor wordt het spannend of de asielwetten en daarmee het ‘strengste asielbeleid ooit’ er gaan komen. Het CDA ‘maakt zich nog zorgen’ om de wetten. De partij lijkt nodig voor een meerderheid.

Asielwetten komen uit de koker van Marjolein Faber

Asielminister Bart van den Brink (CDA) beantwoordt vandaag vragen van senatoren over het tweestatusstelsel en het strafbaar stellen van een illegaal verblijf. Hij is de opvolger van Marjolein Faber (PVV), de vorige asielminister, die de asielwetten bedacht.

Namens Van den Brinks CDA zegt Eerste Kamer-lid Madeleine van Toorenburg: „Wij neigen voor te stemmen. Maar we hebben wel heel duidelijk gemaakt dat met name de strafbaarstelling van mensen die niet in Nederland mogen blijven, dat die wel heel beperkt moet worden uitgelegd.”

Wierd Duk snapt er niets van

Wierd Duk hoort Van Toorenburg lachend hoofdschuddend aan: „Ze hebben geen enkel gevoel voor urgentie, deze mensen. Dat nog als voorwaarde, dit nog als voorwaarde, het blijft maar binnenstromen. De problematiek die vult zich maar in de samenleving. Staan ze daar in die Eerste Kamer. Nah, dit moet nog even gedaan, dat moet nog even gedaan. Naar wat voor poppenkast zitten we te kijken?”

Wat Duk betreft leven een aantal senatoren als het om de asielwetten gaat in een bubbel en hebben zij geen enkele relatie tot de werkelijkheid. „Miljoenen Nederlanders krijgen te maken met de spreidingswet die er doorheen gedrukt gaat worden. Dan gaan er overal in Nederland Ter Apels ontstaan.”

