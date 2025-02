Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zwanger? Kennelijk helpt deze handeling bij de ontwikkeling van je ongeboren kind

Vaders en moeders willen het beste voor hun kind. Maar kennelijk kun je al positieve invloed uitoefenen als de moeder zwanger is en de baby dus nog in de buik zit. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat klassieke muziek helpt bij de ontwikkeling van de baby.

Zwanger raken, en papa en mama worden, is een grote gebeurtenis in een mensenleven. Eerder schreef Metro over deze psychologische factoren die meewegen bij de vraag of je mentaal klaar bent voor een kind. En deze neurowetenschapper legde uit of je nu daadwerkelijk gelukkig wordt van het krijgen van kinderen.

Geluiden hoorbaar voor baby’s in de buik

Het is al langere tijd bekend dat baby’s in de buik geluiden van buitenaf kunnen horen. Zo herkennen baby’s de stem van hun moeder. En onderzoek toonde aan dat baby’s na hun geboorte nog steeds reageren op liedjes die ze tijdens de zwangerschap hoorden.

Daarnaast is bekend dat muziek een positieve invloed heeft op ons brein. Het houdt onze hersenen namelijk jong en fit. En kennelijk geldt die positieve invloed van muziek ook voor de hersenontwikkeling van foetussen.

Zwanger en klassieke muziek

Nieuw Mexicaans onderzoek, dat in het wetenschappelijke vakblad Chaos verscheen en waar ook Scientias over schrijft, toont aan dat klassieke muziek een gunstig effect heeft op ongeboren baby’s.

Voor het onderzoek kregen de zwangere vrouwen die meededen aan de studie twee klassieke stukken te horen. De Zwaan van de Franse componist Camille Saint-Saëns en Arpa de Oro van de Mexicaanse componist Abundio Martínez. Tijdens de muziekstukken bekeken de onderzoekers het effect daarvan op het hartje van de baby’s.

Gunstig effect op ongeboren kind

„We ontdekten dat blootstelling aan muziek resulteerde in stabielere en voorspelbare foetale hartslagpatronen”, vertelt hoofdonderzoeker Claudia Lerma. Opvallend was dat niet ieder klassiek stuk hetzelfde effect had.

Onderzoeker Eric Alonso Abarca-Castro legt uit dat bijvoorbeeld ritmische kenmerken, melodische structuur of culturele vertrouwdheid verschil kunnen maken in het effect op het hart.

„We denken dat dit kortstondige effect de ontwikkeling van het foetale autonome zenuwstelsel kan stimuleren”, legt Lerma uit. Oftewel: een klassiek nummer werkt gunstig voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Kalmerende muziek tijdens zwangerschap

Abarca-Castro vat het onderzoek samen in een advies aan toekomstige ouders: „Onze resultaten laten zien dat deze veranderingen in foetale hartritmedynamiek direct optreden bij korte-termijn fluctuaties, dus ouders zouden kunnen overwegen om hun foetussen bloot te stellen aan rustige muziek. Ouders die kalmerende muziek afspelen kunnen het autonome systeem van de foetus stimuleren en daar voordeel uit halen.”

De wetenschappers willen meer onderzoek doen om te kijken of andere muziekstijlen vergelijkbare effecten hebben.

