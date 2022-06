Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hadewych Minis mengt zich in Soundos-discussie: ‘Zwangere vrouwen zijn tot alles in staat’

Ook actrice Hadewych Minis heeft een mening over de discussie rond zwangerschapsdiscriminatie. Zo zou actrice Soundos El Ahmadi een rol kwijt zijn geraakt omdat ze zwanger was. Minis laat nu weten, middels een fotoreeks op Instagram, dat ze El Ahmadi volledig steunt.

Deze week maakte Soundos bekend dat ze gevraagd was voor een rol in de film Leeuwin, maar dat ze die verloor vanwege haar zwangerschap. De rol zou te zwaar zijn voor haar. Maar daar is Minis het zeker niet mee eens. Zij vindt dat zwangere vrouwen echt „tot alles in staat” zijn.

„Guess what ik deed toen ik zwanger was? Werken!”, schrijft Minis de foto’s op Instagram. „Tot in m’n 8ste maand stond ik te grooven. Ik won zelfs WIDM en een gouden kalf voor Bloed, Zweet en Tranen. Om maar aan te geven dat zwangere vrouwen tot alles in staat zijn en soms zelfs meer dan dat. Just saying. #teamsoundos #baasineigenlijf”. Op foto’s is onder meer te zien dat Minis hoogzwanger optreedt.



Soundos verloor rol ‘vanwege zwangerschap’

El Ahmadi meldde op Instagram dat ze haar door haar zwangerschap niet meer „willen” voor de jeugdfilm en dat ze slachtoffer is van zwangerschapsdiscriminatie. „Ben er werkelijk kapot van. Had ik mijn bek moeten houden?”



Producenten Levitate Film en The Media Brothers lieten later weten dat de actrice wel gepolst was, maar het daadwerkelijke castingproces nog moest beginnen. „Voorlopig hebben we er allereerst om artistieke redenen de voorkeur aan gegeven om andere actrices uit te nodigen voor een auditie voor deze rol”, was te lezen in een gezamenlijke verklaring. „Daarnaast vindt de draaiperiode mogelijk plaats als Soundos hoogzwanger is. De (in ons script beschreven) fysiek zware rol als jeugd-voetbaltrainster zou dan zowel voor haarzelf, haar baby als voor de filmproductie risicovol zijn. We volgen hiermee ook het arbo-advies op van de Rijksoverheid op het gebied van fysieke belasting en zwangerschap.”

Soundos kwam zelf ook met een reactie op deze reactie, waarbij ze zich niet inhield. „Jawel, lieve kindjes, ze wilden mij beschermen omdat ze niet wilden dat ik hoogzwanger ging werken. Ten eerste: ik ben dan niet hoogzwanger tijdens die periode. Ten tweede: zij weten niet hoe ver ik ben in mijn zwangerschap. Ten derde: ik bepaal zelf wat mijn lichaam wel of niet aankan. Dat hoeven niet vijftien mannen – die allemaal op elkaar lijken – voor mij te besluiten. Jullie zijn aan het lullen en dat weten jullie. Niemand heeft de ballen gehad om mij te bellen. Jullie komen nu met bullshit over castingprocedures.”