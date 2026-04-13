De Spaarrekening van Bregje (32): ‘8000 euro spaargeld is best een lekker potje’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Bregje, die haar persoonlijke spaarrekening ziet als een basisbuffer, en de rest investeert.

Naam: Bregje (32)

Beroep: beginnend zelfstandig ondernemer

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen, koopwoning

Netto inkomen: ‘Moeilijk te zeggen, ik ben nog startende, maar zo’n 2800 euro’

Hoeveel staat er nu op je spaarrekening?

„Op mijn eigen spaarrekening staat nu 8000 euro, en dan hebben we ook nog twee spaarrekeningen voor onze kinderen, waar elk 2000 euro op staat.”

Ben je blij met die bedragen?

„Zeker! Die persoonlijke spaarrekening zien we als een buffer voor het geld waar we direct bij willen kunnen – de rest investeren we. Hebben we acuut geld nodig voor onvoorziene kosten – denk aan een autoreparatie of een koelkast die stuk gaat, dan hoeven we niet te schuiven met geldstromen. Dan staat dat bedrag gewoon klaar. En het is best een lekker potje, je kunt wel iets met 8000 euro. En gaat de wasmachine kapot, dan is dat spaarbedrag ook niet meteen op.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Het voelt alsof ik nog aan het financiële ‘begin’ van mijn leven sta, ook omdat ik net pas ben begonnen met beleggen náást het sparen. Voor nu voel ik me er prima bij, al heb ik ook voor ogen dat mijn geld gaat groeien en er meer financiële ruimte komt. Soms ben ik wel ongeduldig daarin hoor, haha. Aan de andere kant: we hebben het prima en op dagelijkse basis hebben we geen financiële zorgen. Spontaan op vakantie naar een ver en duur oord kan niet, maar een spontaan dagje uit of een etentje gaat prima. Zodra er meer financiële ruimte komt, dan kunnen we zelfs nog vaker een weekendje of nachtje weg.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Nu gaat het meeste naar mijn investeringspotje toe, daar staat nu 4000 euro op. Naar mijn spaarrekening gaat er momenteel niets, dus ik spaar geen vast bedrag. Mocht het nodig zijn dat we onze spaarrekening moeten aanbreken, dan vullen we ’m weer aan tot die 8000 euro. Maar dat is dus incidenteel.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Niet zo snel. We hebben het weleens gedaan, bijvoorbeeld als we een aanbetaling moesten doen voor een vakantiehuisje. Bij de eerstvolgende loonbetaling ging dat geld meteen terug naar de spaarrekening, dus het was echt een overbrugging van maximaal een paar weken.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee! Dus daar heb ik geen zorgen over.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Sinds we twee jaar geleden zijn begonnen met het maken van verschillende budgetpotjes, valt dat eigenlijk wel mee. Voorheen ging er ongemerkt best veel geld uit naar boodschappen en etentjes buiten de deur, dus daar zijn we bewuster naar gaan kijken – door een maandelijks budgetpotje te creëren. Die kosten heb ik nu dus afgebakend, waardoor ik niet meer zo snel van die ‘verborgen’ kosten heb.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Mijn wens is meer financiële vrijheid. Ik ben sinds kort zzp’er en heb nu een grotere opdracht lopen, maar ik ben ook aan het kijken hoe ik meer klanten kan krijgen. Wat zijn mijn opties, welk tarief past daarbij, kan ik daarin nog stijgen om meer cashflow te genereren? Dat is dus volop in ontwikkeling!”

Wat is je beste financiële tip?

„Voorheen spaarde ik het geld dat aan het einde van de maand over was en nog op mijn rekening stond. Een valkuil, omdat je sneller geneigd bent al je geld toch wel op te maken. Nu reserveer ik elke maand een vast bedrag om te sparen – of momenteel om te beleggen. Mijn inkomsten en uitgaven zijn daardoor een stuk overzichtelijker geworden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

