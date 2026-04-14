Rouwkaarten versturen door PostNL wordt honderden euro’s duurder: ‘Niet netjes’

Al langere tijd is er discussie over het verdienmodel van PostNL, vooral als het gaat om het bezorgen van brieven. Rouwkaarten komen daarbij vaak ter sprake: die moeten namelijk op tijd aankomen, want een te late bezorging is voor nabestaanden extra pijnlijk. Om die snelle bezorging te garanderen, kiest PostNL nu voor een andere aanpak: een forse prijsverhoging.

Vanaf juli wordt het versturen van rouwpost namelijk flink duurder. Voor post die binnen één dag bezorgd moet worden, gaat een aanzienlijk hoger tarief gelden, waardoor de kosten voor nabestaanden sterk kunnen oplopen. De maatregel zorgt voor veel kritiek: politici reageren boos en uitvaartorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen. PostNL vroeg de overheid al eerder om 30 miljoen euro steun. De overheid vindt dat het bedrijf langer over het bezorgen van de post mag doen, maar PostNL wil toch meer geld zien.

Regels rond rouwpost

Voor de gewone post gelden binnenkort ook andere tijden. Vanaf juli mag PostNL langer doen over de bezorging van gewone post. Om toch ook snelle bezorging mogelijk te maken, komt er een speciaal ‘prioriteitsproduct’, voornamelijk voor rouwpost.

Rouwkaarten gaan om die reden dan niet mee met de gewone postbode, maar met de pakketbezorgers. Officieel maakt het postbedrijf het tarief daarvan pas over een paar maanden bekend, maar meerdere bronnen melden aan RTL Nieuws dat PostNL mikt op een prijs van 3,25 euro per rouwkaart.

Bij honderd kaarten betaal je dan 325 euro. Dat is 185 euro meer dan nu, aangezien een rouwkaart momenteel nog 1,40 euro kost om te versturen.

Politiek reageert

In Den Haag groeit de onvrede snel over de opstelling van PostNL. Om de dalende omzet op te vangen, is namelijk besloten dat het bedrijf vanaf juli 48 uur mag doen over de bezorging, maar dat rouwpost nog altijd binnen 24 uur bezorgd moet kunnen worden. PostNL mag vanaf de zomer 2027 zelfs 72 uur doen over het bezorgen van post.

Maar de scherpe kritiek komt vooral op de verhoging van rouwpost: „Om dan meteen misbruik te maken van die afspraak en daar een extra duur tarief op te plakken, is niet netjes”, zegt CDA-Kamerlid Judith Bühler. 3,25 euro vindt het CDA ‘belachelijk’. Ook de VVD zegt er geen begrip voor te hebben. „Het verlies van een dierbare is aangrijpend. Juist dan moet je erop kunnen rekenen dat post snel en zorgvuldig wordt bezorgd, en dat de prijzen binnen het redelijke blijven.”

‘Onrechtvaardige’ maatregel

Bij PRO (Groenlinks-PvdA) klinkt een nog harder oordeel dan bij het CDA en de VVD. „Deze prijsverhoging is onnodig en hardvochtig”, zegt Tweede Kamerlid Tom van der Lee. „Als je rouwkaarten verstuurt, heb je honderd andere dingen aan je hoofd. Daar moet niet ook nog de prijs van postzegels bij komen.”

Dat terwijl PostNL juist net meer financiële ademruimte heeft gekregen met soepeler bezorgregels, benadrukt Van der Lee. „Dan komen dit soort acties als een nare verrassing, die we niet moeten accepteren. Hier zullen we de minister vragen over stellen.”

Tcoh onvermijdelijk

PostNL zegt in een reactie dat de prijsverhoging toch echt ‘onvermijdelijk’ is. „We begrijpen dat niemand graag meer betaalt, maar deze aanpassing is onvermijdelijk om deze dienstverlening te kunnen blijven bieden”, laat PostNL weten aan RTL Z. Volgens PostNL blijft rouwpost hun ‘bijzondere aandacht’ houden. „Al onze medewerkers weten dat achter elke kaart een persoonlijk verhaal schuilt.”

