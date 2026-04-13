Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slimste Mens-winnaar verrast door Ben van der Burg: ‘Voor altijd aan mij verbonden, haha’

Frank van Leeuwen, de man die zich een half jaar De Slimste Mens mag noemen, is vanmorgen op tv op een bijzondere manier verrast. Niemand minder dan Ben van der Burg sprak hem in Van Leeuwens programma Goedemorgen Nederland toe. De oud-schaatser en tech-deskundige bezorgde Van Leeuwen indirect de winst.

Frank van Leeuwen won De Slimste Mens vrijdagavond, door in de finale van de kennisquiz actrice Delilah Warcup-Van Eyck en theatermaker Bibi Roos te verslaan. Hij ontving de trofee, een dienblad met gouden oren, uit handen van de vorige winnaar, Brankele Frank. Metro interviewde haar in december voor de eindejaarsinterviews Het Jaar Van. Frank zei: „Ik vind spelletjes en het oplossen van puzzels heel leuk. Op school was ik altijd al geïnteresseerd in alles en was een goede leerling. Dus ik was als een kind in een snoepwinkel.”

Dat dienblad met gouden oren wordt door iedereen overigens als foeilelijk beschouwd. Het zal Slimste Mens Frank van Leeuwen niet deren. Hij had vrijdag een prachtige dag:



‘Door Slimste Mens voor altijd aan mij verbonden’

Van Leeuwen gaf na zijn winst aan het „retespannend” te hebben gevonden om aan De Slimste Mens mee te doen. De spanning zette hij blijkbaar om in kennis, want hij was erg goed. Delilah Warcup-Van Eyck wist in de finale niets over Ben van der Burg, Frank van Leeuwen wel en bracht zijn tegenstander daarmee op nul.

In zijn programma Goedemorgen Nederland werd de Slimste Mens vanmorgen met een videobelletje verrast door diezelfde Ben van der Burg. Je ziet het moment in de video boven dit artikel. „Ik kreeg allemaal appies en werd zelfs bedolven onder de felicitaties”, lacht Van der Burg, de man die vaak over tech-zaken vertelt bij RTL Tonight en eerder Vandaag Inside. „Maar het ergste is dat Frank nu voor z’n hele leven verbonden is aan mijn naam. Dat vind ik wel rot voor Frank, haha.”

Reacties