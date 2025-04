Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een langer verlof voor ouders na een bevalling? Dit levert het op

Uit verschillende hoeken wordt de roep om een langer verlof voor ouders luider. Lactatiekundige Geerte van den Broek van de Borstvoeding Academie pleit voor een langer bevallingsverlof, omdat moeders dan langer de tijd hebben om borstvoeding te geven. Economen denken dat een langer ouderschapsverlof het personeelstekort in de kinderopvang kan oplossen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt op dit moment bij elkaar opgeteld zestien weken. Het ouderschapsverlof minimaal één en maximaal negen weken, waarbij je 70 procent van je salaris krijgt. In vergelijking met andere landen, is het verlof kort en gaat het gepaard met een lagere vergoeding.

Petitie voor langer verlof voor moeders

Van den Broek begon een petitie waarin ze verlenging van het bevallingsverlof vraagt. Ze wijst op de WHO-richtlijn, „die wereldwijd geaccepteerd is”. Het WHO adviseert om de eerste zes maanden exclusief borstvoeding te geven en moedermelk tot twee jaar of langer aanbeveelt. „Waarom moeten we dan na vier maanden alweer aan het werk gaan en ons kindje naar de opvang brengen?”, verzucht de borstvoedingsdeskundige tegen Metro.

De petitie werd in een paar dagen meer dan 8000 keer ondertekend. Het onderwerp leeft, merkte ze eerder al via gesprekken met moeders op social media. Het is hoe ze op het idee voor een petitie kwam. „Moeders zeiden: ik moet straks weer aan het werk, maar ik zie niet goed voor me hoe dat moet. Of: ik moet mijn kindje al zo snel naar de opvang brengen, maar ik heb het idee dat de borstvoeding net pas een beetje lekker loopt en ik ben bang dat het dan weer achteruit gaat.”

Er is veel uitval in de eerste drie maanden na zwangerschapsverlof, zegt ze. „Omdat moeders het toch niet trekken of dat het toch niet lukt, fysiek, emotioneel of door voeding.”

Waarom borstvoeding belangrijk is

Van den Broek legt uit waarom het zo belangrijk is dat een kind borstvoeding krijgt. „Borstvoeding is niet alleen voeding, het gaat om de hechting en verbinding tussen moeder en kind. Het eerste contact tussen moeder en kind is voeding. Je ziet dat oogcontact tussen moeder en kind als het kindje aan de borst hangt.”

Maar er zijn ook gezondheidsvoordelen op lange termijn, weet ze. „Kinderen die borstvoeding krijgen, hebben later minder kans op obesitas, diabetes en hoge bloeddruk. Als baby’s die voedingsstoffen van de moeder binnenkrijgen, beschermt het tegen infecties, diarree, luchtweginfecties en allergieën. We weten dat je met borstvoeding een mooie basis binnenkrijgt. En moeders hebben minder kans op borst- en eierstokkanker.”

Ze vervolgt: „Hoe mooi is het als we daar een veel gezondere basis in leggen, zodat we een stuk gezondere generatie op kunnen bouwen? Naar mijn idee is dat een relatief kleine investering.”

🍼 Een langer kolfrecht Naast een langere zwangerschapsverlof vecht Van den Broek voor een langer kolfrecht. Moeders hebben nu de eerste negen maanden recht om onder werktijd borstvoeding te geven of te kolven. As het aan de lactatiekundige ligt, wordt dit zolang een moeder borstvoeding geeft. Veel vrouwen zijn volgens haar overgeleverd aan de grillen van een werkgever. „Er zijn werkgevers die meedenken en waar je het twee jaar lang mag doen en er zijn werkgevers die het onmogelijk maken.”



Die moeders werken niet minder hard, zegt ze. „We zien zelfs dat ze de neiging hebben om te compenseren. Dat is denk ik vrouw eigen. Je voelt je vaak bezwaard. Op LinkedIn kwam een vergelijking met roken voorbij, dat is algemeen geaccepteerd, terwijl een roker 40 minuten extra pauze heeft. Maar kolven wordt niet altijd geaccepteerd. Vrouwen hebben vaak het idee dat ze ervoor moeten vechten. Kolfruimtes zijn niet op orde, ze komen in het invalidentoilet te zitten of in de bezemkast. Dat zijn geen geschikte ruimtes om voeding voor je kind te maken. Vrouwen voelen een drempel om met de baas te overleggen.”

Manier om personeelstekort in kinderopvang te verminderen

Als langer ouderschapsverlof ter sprake komt, doemt onvermijdelijk de vraag op wie dat gaat betalen. „Ik hoor van mensen die in het zakelijke wereldje zitten: als mij dit als bedrijf veel gaat kosten, dan is het niet haalbaar”, zegt Van den Broek.

Economen Thomas van Huizen en Janneke Plantenga stellen vandaag bij de NOS dat een langer ouderschapsverlof niet alleen beter is voor de baby, maar ook een effectieve manier is om het personeelstekort in de kinderopvang terug te dringen.

In die periode dat ouders langer en beter betaald ouderschapsverlof hebben, is er geen opvang voor baby’s nodig. Hierdoor hebben de personeelsleden hun handen vrij voor ouderen kinderen. Met een half jaar ouderschapsverlof wordt het personeelstekort een stuk kleiner, was hun conclusie. En als dat verlof wordt verlengd naar een jaar, verdwijnt het tekort zelfs helemaal.

De economen zeggen er wel bij dat het volledige loon moet worden doorbetaald, in plaats van 70 procent van het loon. Anders keren de ouders alsnog eerder terug naar de werkvloer.

Reacties