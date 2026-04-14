Deze slimme fiscale truc levert werknemers honderden euro’s extra op

Voor veel werkgevers voelt het soms een beetje alsof ze klem zitten: medewerkers willen meer overhouden, maar de kosten lopen al snel op. Ondertussen blijft alles duurder worden en groeit de druk ook op de werkvloer.

Toch begint er iets te schuiven. Met het zogeheten ‘Cafetariamodel 2.0’ is er namelijk een nieuwe manier in opkomst waarmee werkgevers hun mensen nét wat extra kunnen geven, in een tijd dat meer werken niet altijd loont, zonder dat de loonkosten direct omhoog schieten. Dat maakt het ineens een stuk toegankelijker om als werkgever wél verder te kijken naar wat er mogelijk is.

Belastingvriendelijke regeling

Hoe zit dit nu precies? Werkgevers kunnen hun medewerkers tot wel 1200 euro per jaar extra geven, zonder dat de loonkosten stijgen. Normaal gesproken zit daar een grens aan via de werkkostenregeling (WKR), een kleine belastingvrije ruimte die vaak al wordt gebruikt voor dingen zoals een kerstpakket of abonnement. Bij veel bedrijven is die ruimte al volledig benut, waardoor extra’s geven dus lastig wordt, meldt Taxvrij.nl.

Met het ‘Cafetariamodel 2.0’ werkt dat dus anders. Deze aanpak maakt het mogelijk om bestaande onderdelen van het salaris, zoals overuren, niet-opgenomen vakantiedagen of bonussen op een slimmere manier uit te ruilen. Daardoor wordt de belastingdruk anders verdeeld en kan een groot deel van de 40 procent tot 50 procent loonbelasting worden omzeild.

Het resultaat is dat medewerkers netto meer overhouden, terwijl het voor de werkgever kostenneutraal blijft. De extra belasting wordt namelijk gecompenseerd door de waarde van de ingeruilde uren of dagen. Zo wordt de beperkte ruimte van de traditionele WKR minder een obstakel, terwijl de Belastingdienst wel gewoon zijn deel ontvangt.

👇 Wat is het 'cafetariamodel?' Met het cafetariamodel of een ‘cao à la carte’ kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf kiezen, zegt het CNV. Dit model werkt eigenlijk als een soort menukaart. Je kunt uit verschillende arbeidsvoorwaarden kiezen. Je werkgever bepaalt welke opties beschikbaar zijn, bijvoorbeeld: een laptop van de zaak;

een vergoeding voor een opleiding;

een leaseauto;

een hogere vergoeding voor je reiskosten;

een abonnement op de sportschool;

meer vrije tijd of vakantiedagen. Als de werkgever het cafetariamodel toepast, kan de werknemer flexibele arbeidsvoorwaarden kiezen. Je werkgever bepaalt elke voorwaarden beschikbaar zijn om uit te kiezen. Het cafetariamodel werkt altijd met ruilen. Je ruilt een deel van je loon of inkomen in voor een flexibele arbeidsvoorwaarde.

Fiscale truc voor meer netto voordeel

Volgens Claire Silderhuis van Taxvrij.nl speelt ook het maatschappelijke aspect een grote rol bij deze ‘nieuwe regeling’. „Een fiets van de zaak is leuk, maar elke maand 100 euro extra maakt echt verschil”, zegt ze. „We merken dat het sociaal-maatschappelijke een pluspunt is bij werkgevers om het snel op te nemen in hun administratie.”

Een bijkomend feit is dat er bij branches waar veel overuren gemaakt worden, geen inkomstenbelasting meer nodig is, omdat die wordt gecompenseerd door de inruil van die uren en dagen. Hiermee wordt meer werken dus beloond in plaats van bestraft, en worden bestaande toeslagen niet ingehouden. Bovenop een volle WKR. Zo wordt het voor zowel werkgever als werknemer net wat makkelijker om er iets extra’s uit te halen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

