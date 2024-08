Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Australische werknemers mogen werkgevers na werktijd negeren

Ben je klaar met werk, maar krijg je nog steeds telefoontjes, berichtjes of werk e-mails? In Australië hoeven werknemers hier buiten werktijd niet langer op te reageren. Dankzij een nieuwe wet, ‘recht om los te koppelen’, kunnen werknemers in de meeste gevallen niet gestraft worden als ze weigeren om buiten werktijd contact vanuit hun werkgever te lezen of te beantwoorden.

Klaar zijn met werk, betekent dan ook écht klaar zijn met werk.

Wet voor werknemers

De nieuwe wet geldt sinds vandaag. Voorstanders zeggen dat de wet werknemers het vertrouwen geeft om zich te verzetten tegen de voortdurende inbreuk op hun privéleven door werkmails, sms’jes en -gesprekken, een trend die is versneld sinds de COVID-19-pandemie de scheiding tussen thuis en werk heeft verstoord.

„Voordat we digitale technologie hadden, was er geen inbreuk op de privacy, mensen gingen aan het einde van een dienst naar huis en er was geen contact totdat ze de volgende dag terugkwamen”, legt John Hopkins, universitair hoofddocent aan de Swinburne University of Technology, aan persbureau Reuters uit. „Tegenwoordig is het wereldwijd de norm om e-mails, sms’jes en telefoontjes buiten die uren te krijgen, zelfs als je op vakantie bent.” Eerder schreef Metro al over hoe moeilijk mensen het vinden om écht los te koppelen van hun werk op vakantie.

De Australische Rachel Abdelnour, die in de reclamewereld werkt, ervoer dit ook. Voor haar is de nieuwe wet daarom heel belangrijk: „Ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is dat we wetten als deze hebben”, vertelt ze aan Reuters. „We brengen zoveel tijd door met onze telefoons, zijn de hele dag door bezig met onze e-mails, en ik denk dat het echt moeilijk is om het nu al uit te schakelen.”

Twijfels

In sommige landen gelden dit soort wetten al, waaronder in Frankrijk. Daar kreeg het ongediertebestrijdingsbedrijf Rentokil Initial bijvoorbeeld een boete van 60.000 euro, omdat het van een werknemer eiste dat hij zijn telefoon altijd aan had.

Over de invoering van de wet in Australië zijn echter nog twijfels. Werknemers mogen namelijk alleen het contact negeren als het redelijk is. Maar wanneer is een weigering redelijk? De voorzitter van de Australian Council of Trade Unions Michele O’Neil gelooft echter dat het vooral zal zorgen dat bazen even stilstaan en nadenken, voordat ze hun werknemers storen buiten werktijd. „Het is zo gemakkelijk om contact te leggen, gezond verstand wordt niet meer toegepast. We denken dat dit ervoor zal zorgen dat bazen even stilstaan ​​en nadenken of ze die sms of e-mail echt moeten sturen.”

