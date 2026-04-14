Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dieven van iconische gouden helm voor de rechter, waarom smolten zij de helm niet om? ‘Miljoenen waard’

De rechtbank Assen buigt zich vandaag over de straf van drie mannen die worden verdacht van het stelen van een iconische gouden helm. De helm uit Roemenië was meer dan een jaar vermist uit een museum in Drenthe, maar is in één stuk teruggevonden. „Ze hadden makkelijk iemand kunnen vinden om ‘m om te smelten”, zegt kunstdetective Arthur Brand tegen Metro.

De inmiddels wereldberoemde helm van Coțofenești kwam in januari 2025 groot in het nieuws. Via een grote inbraak met ontploffing werd het Roemeense topstuk gestolen uit het Drents Museum. Pas in april van dit jaar was de helm weer terecht. In één stuk, welteverstaan.

Helm van Coțofenești niet omgesmolten

Dat de gouden helm uit Roemenië door de dieven nog niet was omgesmolten, is volgens kunstdetective Brand ‘heel bijzonder’. „Het gebeurt heel vaak dat stukken gewoon worden omgesmolten”, zegt hij tegen Metro. „De gestolen stukken uit het Louvre zijn nooit meer teruggevonden, een gigantische gouden munt uit Berlijn is nooit meer gezien en een gouden toilet uit Londen is ook weg. Allemaal gestolen in de afgelopen jaren en niemand die weet wat ervan over is.”

Volgens Brand is de helm van Coțofenești niet omgesmolten omdat de dieven daar mogelijk geen tijd voor hadden. „Kort na de roof werden de verdachten al opgepakt“, zegt Brand. „Het kan zijn dat ze te weinig tijd hadden om de helm om te smelten.”

De helm van Coțofenești is van bijna zuiver goud en is naar verluidt miljoenen waard. Het juweel heeft ook een grote culturele waarde voor Roemenië. In dat land geldt het als een nationaal symbool, onder meer omdat het daar is gevonden. Het juweel dateert uit de vijfde eeuw voor christus.

Dieven vandaag voor de rechter

Volgens Brand zeiden de mannen die vandaag voor de rechtbank staan, dat het altijd hun bedoeling is geweest om de helm terug te verkopen aan de staat. „Daar geloof ik alleen niet zo in. Misschien zeggen ze het wel om iemand anders uit de wind te houden. Als het een plan was, is het in ieder geval misgelopen.” De verdachten hadden makkelijk iemand kunnen vinden om te helm om te smelten, zegt Brand.

„In de criminele wereld is er altijd wel iemand die zoiets doet. Bovendien zijn er veel goudomwisselkantoren. De meeste deugen, maar sommige ook niet. Als je de wegen in het criminele circuit kent, dan is er altijd wel iemand te vinden.” Dat het dan om een bekend gestolen voorwerp gaat, zou het allemaal wel iets lastiger maken. „Niemand wil die shit over zich heen, maar er is altijd wel iemand te vinden als er genoeg te verdienen is.”

Dat de helm zonder grote beschadigingen is teruggevonden, mag volgens Brand gerust een wonder heten. „We mogen van héél veel geluk spreken.”

Vorige Volgende

Reacties