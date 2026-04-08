Zoveel geld lever je als werknemer in door nieuwe plannen kabinet-Jetten

Door de plannen van het nieuwe kabinet levert een werknemer tot bijna 500 euro per jaar in. Dat meldt CNV. Volgens de vakbond worden vooral mensen met middeninkomens getroffen door de aangekondigde maatregelen.

Mensen die tot 30.000 euro per jaar verdienen, moeten volgens de berekeningen 240 euro per jaar extra aan premies betalen. Bij inkomens tot 60.000 euro per jaar zou het gaan om 480 euro per jaar. Voor die groepen is het een toename van meer dan 10 procent. De hoogste inkomens profiteren juist. Een werknemer die meer dan 80.000 euro per jaar verdient, hoeft jaarlijks 700 euro minder af te dragen. Dat komt neer op een daling van meer dan 11 procent.

Verlaging maximaal dagloon voor werknemer

De veranderingen komen door een verlaging van de zogeheten maximale daglonen voor een werknemer. Op basis daarvan worden de hoogtes van WW- en WIA-uitkeringen berekend. Volgens de berekeningen van CNV krijgt de overheid minder premies binnen door de wijziging, wat wordt gecompenseerd door de premies te verhogen.

CNV-voorzitter Hans van den Heuvel spreekt in een verklaring van „de meest kromme maatregel van het kabinet-Jetten. Schrijnend is dat de lasten bij alle werknemers worden neergelegd. De leerkracht levert tot 500 euro per jaar in.”

