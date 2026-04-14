OM eist tot 66 maanden cel in zaak kunstroof Assen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tot 5,5 jaar cel geëist tegen drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen in januari vorig jaar. De hoogste eis was voor de 35-jarige Bernhard Z. Hij heeft als enige van de drie verdachten geen deal gesloten met het OM. De andere twee, Jan B. (21) en Douglas Chesley W. (37), deden dat wel. Tegen hen eiste het OM 44 maanden cel. In ruil voor deze lagere strafeis hebben zij het grootste deel van de buit terugbezorgd. Het gaat daarbij om de wereldberoemde gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden. Een derde armband is vooralsnog spoorloos.

Voor het OM is dat geen reden niet tot afspraken te komen met de twee verdachten. Het OM heeft geen aanwijzingen dat zij over de derde armband beschikken. De rechtbank had daar na afloop van het betoog van het OM nog enkele vragen over.

De geruchtmakende roof werd gepleegd in de nacht van 24 op 25 januari vorig jaar. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. De verdachten W. en Z. werden relatief kort na de roof aangehouden. De arrestatie van B. volgde eind april na een undercoveractie van de politie.

Onderhandelingen

De kunstschatten bleven spoorloos, ondanks zeer intensief onderzoek van politie en justitie. In oktober benaderde het OM de advocaten van de verdachten met een voorstel tot onderhandelingen te komen, om te kijken of de buit op die manier kon worden teruggehaald. Dit leidde op 1 april tot teruggave van de helm en twee armbanden. Waar de kunstschatten tot die tijd hebben gelegen en hoe ze zijn overgedragen, kan en wil het OM niet zeggen. „Dat zal wat ons betreft altijd een geheim blijven”, aldus de officier. „We kunnen er vanwege overeengekomen vertrouwelijkheid niet over uitweiden.”

Politie en justitie hebben de gangen van de verdachten aan de hand van onder meer forensisch onderzoek, camerabeelden, afgeluisterde gesprekken en telefoongegevens nauwkeurig kunnen nagaan. Ook is DNA-materiaal gevonden op weggegooide kleding, samen met glassplinters afkomstig uit het museum.

Undercoveragenten

De verdachten hebben nauwelijks verklaard. Tegen undercoveragenten heeft B. wel uitlatingen gedaan. Hij zei onder meer dat de gestolen kunstschatten nog in Nederland waren en verklaarde belastend over zijn medeverdachten. Verdachte Z. heeft ontkend dat hij aan de roof heeft meegedaan en gezegd dat hij alleen bij de voorbereidingen betrokken is geweest. Het OM betwist dit.

Donderdag gaat het proces verder met de pleidooien van de advocaten.

ANP

