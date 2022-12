Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Alternatief kerstpakket’: bedrijf betaalt december-boodschappen personeel

Veel werknemers krijgen met de feestdagen van hun werkgever meestal wel een geschenk of kerstpakket. Maar een bedrijf in Breda bedacht een gul alternatief voor het kerstpakket. De baas neemt namelijk een maand lang de boodschappen van het personeel voor zijn rekening. En een limiet voor het bedrag? Die is er niet.

Het leven is inmiddels niet goedkoop meer. We kampen met dure boodschappen, tankbeurten kosten een flinke duit en dan zijn daar nog die stijgende energieprijzen. De prijs van zo’n beetje alles gaat omhoog, van drinkwater tot aan bier. En die hoge energierekening wordt ook nog eens extra benadrukt met de koude winter die voor de deur staat. Maar werkgever Yonego uit Breda steekt hun medewerkers een hart onder de riem in deze tijd en komt ze een beetje tegemoet.

Alternatief kerstpakket van de baas

Het personeel van Yonego, een online marketingbureau, hoeft niet te rekenen op een paar lekkernijen en spulletjes in een doos. Nee, ze mogen de komende maand al hun boodschappen doen op kosten van de baas. De hele maand december hoeven zij namelijk in de supermarkt niks te betalen. „Alle boodschappen voor het hele gezin kunnen een maand lang worden gedeclareerd”, legt Joris Toonders van Yonego uit op Linkedin.

Bedrijf betaalt december-maand boodschappen personeel

Een nobel gebaar van het marketingbureau. De medewerkers ontvingen allemaal een folder, boodschappentas en gouden envelop. Deze envelop is bedoeld om alle bonnetjes de komende tijd in te bewaren. Uiteindelijk belandt de envelop op het bureau van de baas en zullen de kosten worden vergoed. Het bedrijf voerde ook geen maximaal bedrag in. „Ik vertrouw al mijn collega’s en hoop dat iedereen er enorm van gaat genieten. Ik kijk er naar uit.”

Er klinken er lovende reacties onder het bericht van de ondernemer. Wellicht kun je jouw eigen baas inspireren met de actie van Toonders?