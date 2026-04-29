Gemiddelde pensioenleeftijd blijft stijgen: op deze leeftijd stoppen Nederlandse werknemers met werken

De gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland is opnieuw gestegen. De gemiddelde werknemer in ons land gaat met pensioen met 66 jaar en 4 maanden. Zelfstandigen houden er gemiddeld drie jaar later mee op, wanneer zij richting de 70 gaan.

Werknemers gingen in 2025 gemiddeld twee en een halve maand later met pensioen dan een jaar eerder. In 2025 gingen ruim 100.000 werknemers met pensioen.

Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt

De gemiddelde pensioenleeftijd in ons land stijgt al jarenlang, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar werknemers in 2004 nog met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar en 9 maanden met pensioen gingen, is dat in 2025 dus 66 jaar en 4 maanden. Deels komt dat doordat de AOW-leeftijd voorheen lager lag. Toch is het niet onmogelijk om vroeger met pensioen te gaan, schreef Metro eerder.

Het CBS schrijft dat de hogere pensioenleeftijd ook deels komt doordat er minder werknemers voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. „In 2025 ging 40 procent van de werknemers voor hun 67ste met pensioen, een jaar eerder was dat 46 procent.” De AOW-leeftijd was in beide jaren 67 jaar.

Zelfstandigen en vrouwen

Zelfstandigen zijn niet meegenomen in de pensioencijfers van werknemers. Zij gaan gemiddeld genomen namelijk een stuk later met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd van zelfstandigen was 68 jaar en 9 maanden in 2023, het laatst bekende jaar voor deze groep. Daarmee waren zij gemiddeld bijna drie jaar ouder dan werknemers die in dat jaar met pensioen gingen.

Ook opvallend is dat er steeds meer vrouwen met pensioen gaan. „Van de werknemers die in 2025 met pensioen gingen, was 45 procent vrouw. Aan het begin van deze eeuw was dat nog 28 procent”, schrijft het CBS. Daar is een logische verklaring voor. „Deze toename hangt samen met het toegenomen percentage werkende vrouwen, waardoor het aandeel vrouwen onder werknemers groter is geworden.” Vrouwelijke werknemers zijn gemiddeld 5 maanden jonger als ze met pensioen gaan dan mannelijke werknemers.

Gemiddelde AOW-leeftijd

De gemiddelde AOW-leeftijd in Nederland ligt op dit moment op 67 jaar. Vroeger was dat wel anders. Zo lag de AOW-leeftijd tot 2011 op 65 jaar. Het kan zomaar gebeuren dat de AOW-leeftijd voor werknemers opschuift naar 70 jaar, berichtte Metro eerder al.

Dat zit zo: in het pensioenakkoord van 2019 spraken het kabinet en sociale partners af dat de AOW-leeftijd minder hard zou stijgen dan de levensverwachting. De nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA, onder leiding van premier Jetten, laat die afspraak los en koppelt de AOW-leeftijd weer rechtstreeks aan de stijgende levensverwachting.

Voor de mensen die al gepensioneerd zijn, begon 2026 wél met goed nieuws: de pensioenuitkering gaat omhoog en bij sommige pensioenfondsen zelfs flink. Het gaat om mensen bij 24 pensioenfondsen die per 1 januari zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel.

