Veertigers opgelet: de AOW-leeftijd stijgt in 2054 naar 70 jaar (en dus moeten jullie langer doorwerken)

De meeste veertigers moeten straks langer doorwerken voordat ze AOW krijgen. Hun pensioenleeftijd schuift met minimaal een jaar op. Voor jongere generaties wordt dat verschil nog groter.

Door nieuwe coalitieplannen komt de AOW-leeftijd al in 2054 uit op 70 jaar, schrijft De Telegraaf.

AOW-leeftijd naar 70 jaar zonder ingreep

Volgens berekeningen van de krant zou de AOW-leeftijd zonder ingreep pas in 2069 op 70 jaar uitkomen. Met de aanpassing uit het regeerakkoord wordt die grens vijftien jaar eerder bereikt.

In het pensioenakkoord van 2019 spraken kabinet en sociale partners af dat de AOW-leeftijd minder hard zou stijgen dan de levensverwachting. De nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA laat die afspraak los en koppelt de AOW-leeftijd weer rechtstreeks aan de stijgende levensverwachting.

Dat besluit stuit op stevige kritiek van vakbond FNV. Voormalig FNV-voorzitter Tuur Elzinga noemt de koerswijziging „hysterisch” en spreekt van „een historische fout”. Volgens hem ligt de pensioenleeftijd bijzonder gevoelig bij vakbondsleden.

Pensioenuitkering omhoog

Voor de mensen die al gepensioneerd zijn, begon 2026 wél met goed nieuws: de pensioenuitkering gaat omhoog en bij sommige pensioenfondsen zelfs flink. Het gaat om mensen bij 24 pensioenfondsen die per 1 januari zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel.

Daar zitten grote spelers bij, zo schreef Metro vorige week al. Zoals Zorg & Welzijn, Metaal & Techniek en fondsen voor de bouw, horeca, en de schoonmaak- en uitzendbranche.

Gemiddeld stijgen de pensioenen met ruim 13 procent. Dat blijkt uit berekeningen van pensioenadviseur AON op basis van gegevens van de grootste fondsen. Hoeveel iemand er precies bij krijgt, verschilt sterk per fonds. De verhogingen lopen uiteen van ongeveer 5 procent tot 20 procent of meer.

10 jaar eerder met pensioen

Wie sowieso niets moeten hebben van een hoge AOW-leeftijd, ook niet met de nieuwe coalitieplannen, zijn de belgische Raphaël Nef en zijn partner Sofie de Wit. Zij schreven het boek 10 jaar eerder met pensioen voor iedere ‘leek’ die de weg naar meer financiële vrijheid wil ontdekken. Want volgens hen is financiële vrijheid ook besteed aan gewone mensen, met gewone inkomens.

Metro sprak met het duo. „Wij wilden tegelijkertijd met pensioen. Dus besloten we dat ik op mijn 63ste en Sofie op haar 50ste wilde stoppen met werken. Dan zijn we allebei nog fit genoeg om dingen te ondernemen. Dus gingen we onderzoeken hoe wij samen die financiële vrijheid konden bereiken en hoe daardoor vooral Sofie tien jaar eerder met pensioen kon gaan.”

