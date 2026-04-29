Iris (35) moet 60.000 euro terugbetalen aan de Belastingdienst: hoe ga je om met een belastingschuld?

Je geldzaken goed op orde hebben, zeker als zzp’er, kan wat voeten in de aarde hebben. In Nederland hadden in 2024 volgens het CBS zo’n 2 miljoen mensen een schuld openstaan bij de Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en/of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Metro spreekt met de 35-jarige Iris van Seben, die 60.000 euro moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Een budgetcoach geeft tips.

Begin dit jaar kreeg Iris, die werkt als freelance content marketeer, een blauwe envelop op de deurmat die haar financiële situatie op zijn kop zette. Ze moet de komende twee jaar elke maand 2460 euro terugbetalen aan de Belastingdienst. Volgens experts is ze geen uitzondering: veel zzp’ers kwamen na de coronaperiode in de problemen door uitgestelde belastingen en gebrekkige financiële planning.

Bij Iris ontstonden de problemen in de coronatijd, toen al haar klussen als freelancer wegvielen. Haar boekhouder kwam toen op het idee om haar inkomstenbelasting tijdelijk stop te zetten en de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aan te vragen. „Na de coronatijd heb ik best goed verdiend bij een bank, maar in 2024 vielen weer alle klussen weg, door de wetDBA en angst voor schijnzelfstandigheid bij bedrijven. Dit was het jaar dat ik alles moest terugbetalen.”

60.000 euro schuld bij de Belastingdienst

Iris dacht dat ze redelijk goed gespaard had, maar het geld dat ze op haar rekening apart had gehouden, ging op aan alle coronakosten. „Voor die twee coronajaren moest ik 60.000 euro betalen, waardoor ik geen geld meer had om mijn andere inkomstenbelastingen te betalen.”

Uiteindelijk stond er nog eens een bedrag van 60.000 euro open, maar haar spaarrekening was compleet leeg. Iris: „Toen vroeg ik mezelf af: ‘Hoe heeft dit kunnen ontstaan? Ben ik niet goed ingelicht? Ben ik hier zelf te laks mee omgegaan?’ Ik heb blind vertrouwd op mijn boekhouder en dacht dat hij wel wist wat hij deed, maar ik reken vooral mezelf schuldig.’”

Tips van een budgetcoach

Volgens budgetcoach Melina Melikidis kan Iris het haar boekhouder niet kwalijk nemen. „Die is niet verantwoordelijk voor je cijfers. Je bent als ondernemer zelf strategisch verantwoordelijk voor je bedrijfsvoering.” Wel ziet ze veel ondernemers met dezelfde problemen bij haar aankloppen. „Velen hebben in die coronaperiode gebruikgemaakt van allerlei middelen die er waren. De Belastingdienst was eerst vrij makkelijk met terugbetalingsregelingen. Inmiddels hebben ze die teruggeschroefd naar twee jaar, waardoor veel zzp’ers nu op de blaren zitten.”

Voor Iris geldt dat er twee jaar lang elke maand een bedrag van 2460 euro wordt afgeschreven. Ze zegt: „Ik heb ervoor gekozen om te stoppen met freelancen, omdat mijn inkomsten te onvoorspelbaar waren en ik het overzicht kwijt was.” Met haar nieuwe baan verdient ze op detacheringsbasis tussen de 3500 en 4500 euro netto. „Dat gaat allemaal op aan huur en vaste lasten. Ik sta nu twee jaar lang altijd in het rood.”

Dat de boekhouder van Iris er destijds voor koos om de inkomstenbelasting te pauzeren, is volgens Melikidis niet verstandig, want zo loop je altijd achter de feiten aan. „Eigenlijk zou je als startende ondernemer gelijk geld voor de Belastingdienst opzij moeten leggen. Als ondernemer moet je 30 tot 35 procent van je inkomsten opzij zetten en daar niet meer aankomen. Dat is niet jouw geld.”

Omgaan met geld als zzp’er

Toch kunnen veel zzp’ers niet van dit potje afblijven. „Een cliënt van mij dacht met dat geld haar woning even op te knappen”, zegt Melikidis. „Diegene overweegt nu om zijn huis te verkopen omdat de belastingschuld te hoog is opgelopen.”

Omdat Iris besloot te gaan samenwonen, hoefde ze haar huis niet uit, maar wel doet ze binnenkort haar auto weg en bespaart ze op zo’n beetje alles. Iris: „Ik ga niet meer naar de Albert Heijn. Op zondag denk ik na over wat ik deze week eet en mijn boodschappen haal ik bij de Lidl of op de markt. Uit eten gaan, wijntjes op het terras drinken en koffietjes buiten de deur halen, doe ik ook niet meer. Daar bespaar ik honderden euro’s mee.”

Rondom geldschuld heerst veel schaamte en er wordt volgens Iris maar weinig over gesproken, dus besloot ze er maar een leuke draai aan te geven. „Ik heb er een ‘no buy year’ van gemaakt en ben op Instagram open over mijn schaamte. Het voelt eenzaam als je hier alleen mee moet dealen en ik weet dat ik echt niet de enige ben met geldstress.”

Ook deelt ze tips over hoe je toch nog een leuk leven kunt leiden: „Er zijn zoveel leuke dingen die je gratis kunt doen. Onlangs heb ik een natuurbingo gemaakt met alles wat er groeit en rondloopt in het bos en ik vind het heerlijk om thuis met vrienden te koken, te kamperen of op mijn campingstoeltje ergens in de zon te lezen met een flesje wijn erbij.”

Waar kun je op besparen?

Wie in de schulden terechtkomt, kan voor advies aankloppen bij een budgetcoach, die samen met jou bekijkt waar je op kunt besparen. „Met mijn cliënten ga ik altijd terug naar de tekentafel”, zegt Melikidis. „Je kunt besparen op boodschappen, abonnementen, leasecontracten en vakanties. Veel mensen zijn gewend om drie keer per jaar op vakantie te gaan. Kijk of dat twee keer minder kan, want daar haal je een forse besparing mee binnen.”

Hoewel de Belastingdienst een maximale betalingstermijn van twee jaar hanteert, adviseert Melikidis toch om in gesprek te gaan met je Belastingdienst-consulent om te kijken of je betalingstermijn verruimd kan worden. Verder heeft ze een belangrijk advies voor beginnende ondernemers: „Lees je goed in als je begint met ondernemen, want er is geen opleiding voor. Geef geen geld uit dat je niet hebt en bel de Belastingdienst als je iets niet weet. Het nummer is gratis en ze staan je altijd te woord als je iets niet weet.”

