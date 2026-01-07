Deel dit artikel: Share App Mail Pin

10 jaar eerder met pensioen? Kenners Rafaël en Sofie leggen uit hoe je financiële vrijheid bereikt, ook met een ‘gewoon inkomen’

De Belgische Raphaël Nef en zijn partner Sofie de Wit schreven hun boek 10 jaar eerder met pensioen voor iedere ‘leek’ die de weg naar meer financiële vrijheid wil ontdekken. Want volgens hen is financiële vrijheid ook besteed aan gewone mensen, met gewone inkomens.

10 jaar eerder met pensioen, dat klinkt prettig, vind je niet? Zeker nu er ook het nodige te doen is om het nieuwe pensioenstelsel en de daarbij behorende hervormingen. Eerder sprak Metro met econoom Martin Koekkoek, die het een en ander uitlegde over het pensioen. In bovenstaande video hoor je over het nieuwe pensioenstelsel.

Eerder met pensioen

Raphaël en Sofie zijn inmiddels acht jaar een koppel en zijn allebei goed met cijfers en financiën. Sofie heeft een achtergrond als accountant en geeft boekhoudkunde op de hoge school. Raphaël heeft meer een marketing- en sales achtergrond. „Daarnaast heb ik altijd een brede interesse in investeren gehad”, aldus Raphaël. „Eigen geld hebben of een passief inkomen genereren is iets waar ik me al langere tijd in verdiep.”

Het stel heeft een leeftijdsverschil van twaalf jaar en dat betekent dat Raphaël een stuk eerder met pensioen gaat dan Sofie. „De term financiële vrijheid kende ik eigenlijk niet. Maar ons boek is ontstaan uit een eigen behoefte. Sofie en ik reizen graag en dat willen we ook blijven doen als we niet meer werken. Maar als ik moet wachten totdat Sofie met pensioen kan, ben ik al een stuk ouder. Wij wilden tegelijkertijd met pensioen. Dus besloten we dat ik op mijn 63ste en Sofie op haar 50ste wilde stoppen met werken. Dan zijn we allebei nog fit genoeg om dingen te ondernemen. Dus gingen we onderzoeken hoe wij samen die financiële vrijheid konden bereiken en hoe daardoor vooral Sofie tien jaar eerder met pensioen kon gaan.”

Passief inkomen

De term financiële vrijheid klinkt de laatste tijd steeds vaker. Eerder vertelde ook econoom Oeds-Jan Postma hoe je meer financiële vrijheid kunt krijgen. Volgens hem kun je zelfs miljonair worden met een gewone baan. Het verbaast Raphaël niet dat de interesse naar passieve inkomens en beleggen toeneemt. „We leven in een tijd van angst en onzekerheid en zeker voor jongeren is het niet zeker dat zij een pensioen krijgen en er geld gaat zijn. Voor mij zal er wel een pensioen zijn, maar ook dat bedrag is niet iets om over naar huis te schrijven. Als je enkel en alleen moet leven van het pensioen dat de overheid je biedt, dan wordt dat een schamel leven.”

Een passief inkomen, dat klinkt voor sommigen nog steeds als een vaag begrip. Dat begrijpt ook Raphaël. „Wat is passief precies? Daar zijn verschillende gradaties in. Het allerbelangrijkste is dat je een doel voor ogen hebt. Sofie en ik hadden een duidelijk doel. Mensen zijn geneigd om aan een ander te vragen waarin ze moeten investeren en wat ze moeten doen, maar hoe kun je daarop antwoorden als je iemands doel niet weet? Ik kan voor een ander niet bepalen waar je wel of niet in moet investeren. Heb je een doel voor ogen? Dan breng je jouw risicoprofiel in kaart. Wat vind je eng? Wat vind je prettig? Die zaken bepalen jouw persoonlijke traject en aan de hand daarvan kun je een plan maken. Als je jouw budget op orde hebt, kun je geld dat je overhoudt investeren.”

‘Geen one size fits all’

De financiële kenners schreven hun boek voor iedere leek. Want volgens hen is een passief inkomen genereren niet per se complex. „Ons boek is zo geschreven dat iedereen het begrijpt en ermee aan de slag kan.” Tegenwoordig is er meer aandacht voor de zogenoemde FIRE-beweging (Financial Independence, Retire Early). Een levensstijl-trend waarbij mensen hun uitgaven drastisch verlagen, hun inkomen maximaliseren, en het overgebleven geld investeren om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te worden en vroegtijd te stoppen of minderen met werken. Raphaël: „Wat ons stoorde is aan die beweging en boeken daarover is dat dat niet voor iedereen is. Er is geen ‘one size fits all’. Daarom kijken wij met een bredere blik, waardoor iedereen een eigen weg kan vinden.”

Oftewel, er is niet één weg naar financiële vrijheid. „Nee, je hebt een brede blik nodig. Als het bijvoorbeeld gaat over vastgoed, crypto of aandelen, zegt iedereen wat anders. Maar eigenlijk heeft niemand gelijk. Jouw buurman kan voor iets anders kiezen dan jij. Wij kregen ook allerlei vragen van kennissen hoe zij hun geld moesten investeren. Maar deze mensen hadden een heel ander doel voor ogen dan wij. Sommige dingen kunnen op papier werken, maar als het voor jou niet goed voelt, dan gaat het niet werken. Ik kan jou vertellen dat iets dé manier is om te investeren, maar alleen jij weet of dat ook zo is. Voelt het eng, wispelturig of risicovol? Dan is het niet aan jou besteed. Ook al zou het je meer geld kunnen opbrengen. Daarom moedigen wij aan dat mensen investeren of een passief inkomen genereren uit iets dat bij hen past.”

En daarin verandert volgens Raphaël ook jouw persoonlijke blik. „Wat vandaag goed voelt, kan morgen anders zijn. Zeker als jouw kennis evolueert en ook jouw doelen evolueren. Dan is het de moeite waard om jouw doel te herzien en jouw plan aan te passen aan eventuele nieuwe situaties. Het leven is namelijk onvoorspelbaar.”

Investeren kun je leren

Raphaël maakt hoe je investeren aan kunt pakken iets concreter: „Vastgoed is bijvoorbeeld een complexere manier van investeren. Dan moet je op zoek naar een pand, langs de notaris en daar komt het nodige bij kijken. Maar een broker inschakelen die jouw aandelen beheert, gaat een stuk vlotter. Je kunt dan een eindbedrag of maandelijks inkomen voor ogen hebben. Nee, je gaat niet volgend jaar een miljoen hebben, maar je kunt wel uitrekenen wat voor bedrag je overhoudt als je 20 jaar investeert.”

Raphaël vervolgt: „Belangrijk is dat je een lange termijnvisie hebt. Hoe jonger je bent, hoe makkelijker je begint. Maar het is raadzaam om er de tijd voor te nemen. Anders ga je namelijk risico’s nemen en gokken. Als je die lange termijnvisie hanteert en een realistisch en haalbaar doel stelt, is de kans dat het slaagt heel groot.”

Indexbeleggen

Maar is ieder mens in staat om te beleggen? „Ja”, zegt Raphaël stellig. „Iedereen kan het. Mits je de juiste mindset hebt. Je kunt bepaalde mensen 10.000 euro geven en toch houden ze aan het eind van de maand daar niks van over. Tegenwoordig kun je veel automatiseren en als jij in staat bent om van jouw investeringen af te blijven, dan ben je ook in staat om te beleggen.”

Volgens Raphaël zijn zogenoemde ETF’s en indexbeleggen een toegankelijke manier van beleggen. „Dat vormt een solide basis en dan kun je er later altijd nog complexere dingen aan toevoegen, zoals crypto. Voor indexbeleggen heb je maar weinig kapitaal nodig. Dat kun je ook doen met 50 euro per maand.” En wat is er mis met geld op een spaarrekening zetten? „Je wilt geld aan het werk zetten. Oftewel, je geld investeren in iets dat de inflatie verslaat. Op een spaarrekening gaat je geld achteruit door de inflatie. Het is natuurlijk altijd goed om wat spaargeld te hebben voor noodgevallen, maar voor de lange termijn is het niet verstandig. Daarom is een indexfonds vaak een mooi plan.”

Risico spreiden

Overigens benadrukt Raphaël dat hij voorstander is van risicospreiding. „Het blijft persoonlijk, maar ik denk dat het belangrijk is dat je niet op één paard wedt. Wij zijn bijvoorbeeld geen voorstander van hefboomproducten. Dat is een veel te complex beleg-instrument en daar kleeft veel risico aan. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij moedigen aan om je kansen te spreiden. Vaak zie je dat mensen al hun geld in een bitcoin of vastgoed stoppen, maar door te spreiden loop je veel minder risico. Als het een stijgt en het ander daalt, heb je daar onderaan de streep niet zoveel last van.”

Volgens Raphaël is het niet leuk om in het rood te staan. „Maar aan de andere kant biedt het ook de mogelijkheid om iets te kopen in het de uitverkoop. Wij hebben ook indexfondsen. Stel, zo’n fonds kost vandaag honderd euro en morgen 80 euro, dan koop ik het voor een voordeligere prijs. Op termijn herstelt dat ook weer en kun je weer winst pakken. Je hoeft niet te schrikken van rode cijfers. Lig je daar wel wakker van? Dan is het niet voor jou. Met individuele aandelen kan dat lastiger zijn, maar met een indexfonds waar bijvoorbeeld 3000 bedrijven in zitten, hoef je daar minder voor te vrezen. Als dat indexfonds iets daalt, bijvoorbeeld door een gebeurtenis in de wereld, dan herstelt dat zich in de toekomst ook weer.”

Eenvoudiger dan je denkt

Raphaël vergelijkt beleggen met diëten. „Je kunt het zo complex maken als je wilt. Als je wilt afvallen, dan zijn er ook duizenden meningen over de optimale afvaltechniek en ja, die spreken elkaar ook tegen. Je hoeft ze niet allemaal te begrijpen. Wat voor jou werkt om af te vallen, dat werkt. Met de financiële markt is dat hetzelfde. Je hoeft echt niet de hele beursvloer of alle bitcoins te begrijpen. Jij bepaalt hoe ver je daarin wilt gaan. Als je de essentie snapt, is het namelijk niet moeilijk. Ik ben geen econoom die ingewikkelde formules moet gebruiken. Ik snap het principe van beleggen, ik vind het veilig en dat is voldoende. Mensen maken het heel ingewikkeld, maar het kan ook eenvoudig zijn.”

Sofie en Raphaël kunnen nu nog niet stoppen met werken. „Maar inmiddels loopt bij ons alles automatisch. De kans is 99 procent dat we ons doel gaan behalen en over twaalf à dertien jaar hebben we dat doel bereikt. De trein rijdt, we hoeven er niks meer voor te doen. Hooguit ons doel aanpassen.”

En dat idee geeft rust, volgens Raphaël. „Je hebt een plan, het loopt en weet bijna zeker dat het er op een bepaalde dag is. Tenzij de wereld vergaat, maar in normale omstandigheden werkt het. Ik maak me geen zorgen of ik wel of niet een pensioen krijg van de overheid. Dat rekenen wij allang niet meer mee. Zelfs als ik 0 euro aan pensioen zou krijgen van de overheid, maak ik me daar niet druk om. Ik ben van niemand afhankelijk en dat geeft rust. Ik hoef geen stress te hebben voor mijn oude dag. Maar je moet er wel iets voor doen. Je bent ook niet per toeval in topconditie of behaalt ook niet zomaar een diploma. Daarin moet je investeren. Maar als je dat kunt doen, is er wel veel haalbaar.”

10 jaar vroeger met pensioen ligt vanaf 17 maart in de boekwinkels.

