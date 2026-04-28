Noah (27) heeft als socialmedia-expert een eigen bedrijf: ‘Niet alle ondernemers zitten continu lekker op Bali’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, besluit een ander jong en ondernemend te zijn. Zo werkt Noah (met succes) met founders en mkb-bedrijven die iets sterks in handen hebben, maar er nog niet in slaagden om zich online zichtbaar te maken.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer aan Noah, die met haar bedrijf AECLÁT socialmedia-strategieën bedenkt en maakt voor andere ondernemingen. Haar visie daarbij: „In een wereld van hyperpersoonlijke algoritmes en toenemende polarisatie, moet je kleur bekennen. Dat betekent ook dat niet iedereen voor jouw bedrijf kiest.”

Noah in Jong en Ondernemend

Naam: Noah Bruins

Leeftijd: 27

Geboren in: Arnhem („opgegroeid in het dorpje Driel”).

Woont: Capelle aan den IJssel

Functie: Founder van AECLÁT Agency, sinds mei 2024.

Aantal medewerkers: „Geen, ik werk met freelancers. In de toekomst wil ik een team opbouwen en binnenkort heb ik een stagiair.”

Studie na de middelbare school: Fashion & Business (mbo, niveau 4), hbo Ondernemerschap & Retailmanagement.

Jong en ondernemend in groep 8

Ben je meteen met AECLÁT begonnen of heb je eerst ergens anders gewerkt?

„Ik ben eerst voor een recruitmentorganisatie gaan werken als employer branding-specialist. Dat is zeg maar een mooie omschrijving voor onder andere nieuwe mensen aantrekken via social media. Daarna heb ik nog voor een huidverzorgingsmerk gewerkt, als socialmedia- en PR-marketeer.”

Had je bijbaantjes voor je zelf jong en ondernemend werd?

„Toen ik in groep 8 van de basisschool zat, ging ik al bij de lokale bloemist langs om te vragen of ze een baantje voor me hadden. Dat was helaas niet het geval, maar het toonde aan dat ik er toen al mee bezig was. Ik heb bessen geplukt, ansichtkaarten verkocht voor een stichting langs de deuren, opgepast en gewerkt in winkels als The Sting en Nespresso. Oh ja, en heb het ook nog geprobeerd in de bediening van een pannenkoekenhuis. Serveren bleek niet mijn grootste talent.”

Het was een soort bijbaantje naast het studeren, want veel geld om zelf make-up of kleren te kopen had ik niet.

Wat is de geschiedenis van AECLÁT Agency, hoe kwam je erop?

„Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik posten op Instagram heel leuk vond om te doen. Ik had toentertijd samen met mijn verloofde een fashioninspiratie-account. Vrouwen die leuke outfits postten, lichtten wij uit op ons eigen kanaal. Dat account groeide snel naar tienduizenden volgers. We gingen giveaways organiseren, ik ontving kleding en andere spullen van bedrijven die ik mocht promoten. Dat was een soort bijbaantje naast het studeren, want veel geld om zelf make-up of kleren te kopen had ik niet. Tijdens mijn stages merkte ik ook dat bedrijven het lastig vonden om online zichtbaar te zijn en uit te vinden wat er speelt in hun doelgroep. Zo is mijn idee begonnen.”

‘Ik besloot in het diepe te springen’

Maar je moest de stap naar jong en ondernemend zijn nog nemen.

„Ja. Ik had al de wens om jong en ondernemend te zijn. Op een gegeven moment had ik de schaapjes al een beetje op het droge: een buffer, een fijne woning en een goede relatie met mijn partner. Het perfecte moment bestaat natuurlijk niet, maar ik realiseerde me wel dat ik de flexibiliteit had om te springen. Geen kinderen, geen huisdieren, geen hypotheek. Het ergste wat me kon overkomen was een droge boterham bij een slechte maand.”



Als je nu op een verjaardag aan tante Annie moet vertellen wat je met je bedrijf doet, wat vertel je die tante dan?

„Dan leg ik haar uit dat ik organisaties help om zichtbaar en beter vindbaar te zijn op social media. Inmiddels hebben bedrijven wel door dat je zichtbaar moet zijn, maar ik zie dat ze vaak de keuze maken om hetzelfde te doen als wat iedereen al doet. Ik zoek daarom naar de kracht van een organisatie, product of service en dat licht ik voor bedrijven uit in teksten en video’s. Zo zorg ik ervoor dat ze zich onderscheiden.”

Jong en ondernemend zijn niet standaard in de familie

Kun je al goed van AECLÁT leven?

„Jazeker. Ik ga langdurige samenwerkingen aan met bedrijven, meestal van zes tot twaalf maanden. Dan kunnen we echt gaan bouwen en zorg ik ook voor een goede fundering waarop ik met AECLÁT kan doorontwikkelen.”

Waar komt jouw ondernemersbloed en het feit dat je al snel jong en ondernemend was vandaan?

„Mijn moeder is gastouder; ze werkt dus voor zichzelf. Mijn vader werkt fulltime in loondienst, maar doet ervoor zichzelf wel iets bij. Verder zit het ondernemerschap niet standaard in onze familie.”

Heb je tips of financiële hulp van anderen gekregen om jong en ondernemend te kunnen zijn?

„Financiële hulp heb ik niet gehad, ik had zelf een buffer opgebouwd waarmee ik het drie tot vier maanden kon uithouden. Qua tips heb ik een mentor. Zij is zelf succesvol onderneemster en is Rotterdamse Zakenvrouw van het 2019. Aan haar heb ik veel steun. Maar dat ik de enige persoon in mijn eigen bedrijf ben, maakt dat ik veel zelf uitzoek. Dat vind ik soms best pittig, maar ook heel gaaf.”

‘Anderhalf jaar geleden vond ik bellen nog heel spannend’

Als je met ondernemen start, kan je pad vol hobbels en kuilen liggen. Hoe ging dat bij jou?

„Daar zaten kuilen in, nog steeds. Ik denk dat dat altijd zo blijft. Ondernemerschap is iets dat je echt moet willen. Niet alle ondernemers zitten continu lekker op Bali, zo worden we een beetje te makkelijk afgeschilderd. Het is gewoon hard werken en je moet soms moeilijke keuzes maken. Het heeft me gevormd tot een nieuwe versie van mezelf. De versie van anderhalf jaar geleden vond het nog heel spannend om te bellen, bijvoorbeeld klanten feedback geven of zelfs te zeggen dat een samenwerking voor mij niet ging werken. Kuilen zijn ook facturen die niet betaald worden en waar je achteraan moet gaan. Of dat mensen zeggen te willen samenwerken, maar zich opeens terugtrekken.”

Over dat Bali: je zóu in principe vanuit Indonesië kunnen werken toch, als je zou willen?

„Ik kan best twee of drie maanden weg, maar ik wil het liefst altijd face to face met mijn klanten in contact staan. Brainstormen gaat dan beter en bovendien moet ik naar locaties om video’s op te nemen.”

Ik boks heel graag en vind dat een mooie metafoor van het ondernemerschap: klappen krijgen en klappen uitdelen.

Wie jong en ondernemend is kan vervallen in 80-urige werkweken. Hoe is dat bij jou?

„In mijn eerste jaar heb ik letterlijk elke dag gewerkt. Inmiddels wil ik minimaal zondag vrij zijn, want met mijn creatieve beroep wil het brein nog weleens overprikkeld raken. Wat een zeikwoord eigenlijk, dat ‘overprikkeld’, hahaha. Op een gegeven moment doet je brein gewoon even niet meer mee, laat ik het zo zeggen.”

Niet verliezen, zolang je doorgaat

Als je dan echt vrij bent, wat vind je dan leuk om te doen?

„Sporten. Ik boks heel graag en vind dat een mooie metafoor van het ondernemerschap: klappen krijgen en klappen uitdelen. Daar leer ik weerbaarder te worden en te blijven. Ik probeer quality time met mijn verloofde te hebben en familie en vrienden te bezoeken. En een boekje lezen voor de ontspanning.”

Wat is je levensmotto?

„Gewoon doorgaan. Ik bijt me vast in dingen en laat pas los als ik het heb. Of anders gezegd: ik kan niet verliezen, zolang ik doorga.”

Als er nu in Driel een kleine Noah rondloopt die jong en ondernemend wil worden, wat zeg jij haar dan?

„Een beetje hetzelfde als mijn levensmotto: ga er gewoon voor. Grab it by the balls. Laat je zeker niet afleiden door wat andere mensen denken of zeggen. En voel je niet geïntimideerd door het andere geslacht. Mannen kunnen soms heel zelfverzekerd overkomen, daar is niets mis mee. Maar vrouwen kunnen daarin nog weleens terughoudend zijn. Daarvan weet ik inmiddels: nergens voor nodig! Kortom: laat je niet uit het veld slaan, je kunt het.”

