Deze mensen kunnen een nóg hardere stijging van hun pensioen verwachten

Dat de pensioenen volgend jaar gaan stijgen, was al bekend. Maar nu blijkt dat mensen die zijn aangesloten bij pensioenfondsen die per 1 januari de overstap maken naar het nieuwe pensioenstelsel, een nóg hardere stijging kunnen verwachten. De laatste maanden zijn de pensioenpotten stevig gegroeid en daardoor is een groei van plus 10 procent of meer dan ook niet uitgesloten.

In oktober van dit jaar verwachtte PFZW, het pensioenfonds voor de zorg, nog dat de pensioenen tot 10 procent konden stijgen. Bij de meest recente inventarisatie blijkt nu dat het vermogen van het fonds de afgelopen maanden is blijven stijgen. In november is de dekkingsgraad opgelopen tot 124 procent: dat betekent dat voor elke 100 euro die PFZW nu en in de verre toekomst moet uitbetalen, er 124 euro in de kas zit.

In de video hierboven vertelt financieel journalist Martin Vissen in Nieuws van de Dag ‘waar we op moeten letten’ bij het nieuwe pensioenstelsel.

Verklaring stijging pensioenen

PFZW, dat maar liefst drie miljoen deelnemers heeft en een belegd vermogen van 253 miljard euro, heeft dus een flink financieel overschot. Deze miljarden kunnen volgend jaar voor een groot deel worden gebruikt voor de pensioenverhoging. De pensioenfondshoeven hoeven vanwege de Wet Toekomst Pensioenen namelijk minder reserves aan te houden in het nieuwe stelsel. Hier profiteren zowel gepensioneerden als (oud-)werknemers van. Hoe het er nu uitziet, kan PFZW de pensioenen met wel 12 tot 14 procent gaan verhogen. Voor de deelnemers is dit erg goed nieuws, vorig jaar kregen ze er namelijk helemaal niks bij.

Hier worden de meest forse stijgingen verwacht

Ook bouwvakkers hebben iets om naar uit te kijken: BpfBouw, één van de pensioenfondsen dat volgend jaar overstapt op het nieuwe stelsel, heeft de dekkingsgraad de afgelopen tijd met 1,4 procentpunt zien stijgen. Drie maanden geleden werd er nog ingeschat dat het pensioen van bouwvakkers met bijna 20 procent kan stijgen, maar gezien de recente cijfer zal dat nog hoger zijn. Het pensioenfonds voor de bouw had op 30 november een riante dekkingsgraad van 131,8 procent.

Mensen die bij een pensioenfonds zitten dat in 2026 nog niet de overstap maakt naar het nieuwe pensioenstelsel, hebben minder geluk. Zo heeft pensioenfonds PGB een dekkingsgraad van 122,6 procent, maar deelnemers krijgen er slechts 1,7 procent bij. Volgens de richtlijnen van het oude pensioenstelsel mag er niet meer worden uitbetaald. Bij ABP krijgen deelnemers en gepensioneerden er 2,84 procent bij.

Wist je trouwens dat er een groep werkenden is die straks bij de jaarwisseling eenmalig wordt gecompenseerd bij hun pensioen?

