Hoeveel stijgt de AOW-leeftijd? Nieuwe CBS-cijfers geven duidelijkheid vanaf 2028

Als er één vraag is die veel mensen bezighoudt, dan is het wel wanneer ze met pensioen kunnen gaan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vandaag met nieuwe cijfers gekomen waardoor we hier meer duidelijkheid over krijgen. En wat blijkt? De AOW-leeftijd blijft voorlopig stabiel.

Vanaf 2028 gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67 jaar en drie maanden – en dat blijft tot zeker 2031 ongewijzigd.

Om de toekomstige AOW-leeftijd te kunnen vaststellen, kijken beleidsmakers naar de levensverwachting van 65-jarigen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de levensverwachting van 65-jarigen in 2031 21,02 jaar is, wat betekent dat iemand van 65 jaar in 2031 naar verwachting nog 21 jaar te leven heeft. Hierdoor komt de AOW-leeftijd in dat jaar uit op 67 jaar en drie maanden.

AOW-leeftijd in 2031

Op dit moment is de AOW-leeftijd nog 67 jaar en per 2028 gaat deze dus met drie maanden omhoog. Vorig jaar en het jaar daarvoor had de AOW-leeftijd voor 2029 en 2030 eigenlijk moeten uitkomen op 67 jaar, maar de AOW-leeftijd kan wettelijk niet verlaagd worden. Volgens de rekenformule in de wet is een AOW-leeftijd van 67 jaar en drie maanden in 2031 wel passend.

Waarom neemt levensverwachting niet toe?

Wat de oorzaak van de stagnerende levensverwachting is, is volgens een CBS-woordvoerder moeilijk te zeggen. „Het herstel van de levensverwachting gaat minder snel dan eerder gedacht. Het gaat nu wel weer wat beter.” Na de coronapandemie is de levensverwachting in Nederland iets afgenomen, maar of dit nog steeds de naweeën zijn van corona kan het CBS niet zeggen. „We blijven wat achter bij andere landen. Sinds 2022 neemt de levensverwachting weer toe, maar het herstel gaat langzamer dan gedacht. Daarom is de prognose nu naar beneden bijgesteld”, aldus het CBS.

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz pleitte onlangs voor een verhoging van de AOW-leeftijd, maar opiniemaker Annemarie van Gaal heeft een ander idee.

