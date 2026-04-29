Natuurbrandrisico ook in noordoosten van Nederland opgeschaald

Door de aanhoudende droogte geldt in vrijwel heel Nederland inmiddels een verhoogd risico op natuurbranden. Nadat deze en vorige week al in 20 van de 25 veiligheidsregio’s fase 2 van kracht werd, is nu ook in Friesland, Drenthe en Groningen het hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Twee regio’s, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, registreren het actuele natuurbrandrisico niet via deze methode.

In droge periodes kunnen natuurbranden zich, zeker bij harde wind, snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten bij fase 2 extra goed op. Bezoekers van natuurgebieden worden gevraagd voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken.

De afgelopen dagen woedden er op verschillende plekken in Nederland al enkele grote natuurbranden. Woensdagochtend stond een gebied van zo’n 7000 vierkante meter bij het Limburgse Helden in brand en rond het middaguur brak op het terrein van het Artillerie Schietkamp (ASK) bij ’t Harde een natuurbrand uit.

ANP

