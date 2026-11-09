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Ruim 1 op de 5 werknemers psychisch vermoeid door werk, maar er zijn grote verschillen tussen beroepen

Ruim 1 op de 5 werknemers voelt zich regelmatig psychisch vermoeid door het werk, blijkt uit cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral psychologen en sociologen springen eruit: binnen deze beroepsgroep heeft 37 procent hiermee te maken.

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Vooral onder vrouwen en jongere werkenden is deze trend duidelijk te zien. Ook onder oudere werknemers die langer blijven doorwerken, neemt de vermoeidheid in rap tempo toe. De toenemende mentale belasting op de werkvloer lijkt daarmee verschillende leeftijdsgroepen te raken, al zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk zichtbaar.



TNO meet ‘psychische vermoeidheid’ aan de hand van vijf kenmerken, waaronder emotionele uitputting, vermoeidheid bij het opstaan en een leeg of uitgeput gevoel na een werkdag.

TNO en CBS: ruim 1 op de 5 werknemers psychisch vermoeid door werk

Uit onderzoek van onderzoeksorganisatie TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ruim 1 op de 5 werknemers meerdere keren per maand psychisch vermoeid raakt door het werk.

Psychische vermoeidheid uit zich onder meer in een gevoel van leegte aan het einde van de werkdag en emotionele uitputting. Vooral psychologen en sociologen hebben hiermee te maken. Binnen deze beroepsgroep geeft 37 procent aan regelmatig vermoeid te zijn door het werk, schrijft NU.nl

Psychologen en sociologen op 37 procent, boeren op 12 procent

Er is een beroepsgroep die eruit springt als het gaat om juist weinig gevallen van vermoeidheid: de agrarische sector. Bij boeren komt psychische vermoeidheid juist het minst voor. In de agrarische sector zegt slechts 12 procent van de werkenden hiermee te kampen.

De vermoeidheid is het sterkst toegenomen onder werknemers tussen de 25 en 35 jaar. Tien jaar geleden ervoer 15 procent van hen psychische vermoeidheid door werk. Inmiddels is dat aandeel gestegen naar 28 procent.

Psychische vermoeidheid onder 65- tot 75-jarigen stijgt van 2 naar 9 procent

Onder 65- tot 75-jarigen groeide het aandeel vermoeiden in tien jaar tijd ook: van 2 naar 9 procent. In 2015 lag de AOW-leeftijd lager, dus telden meer mensen mee die na de AOW-leeftijd doorwerkten. Inmiddels zitten er meer werkenden bij die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Vrouwen ervaren vaker psychische vermoeidheid door hun werk dan mannen. Bijna een kwart van de vrouwelijke werknemers heeft hier last van, tegenover bijna één op de vijf mannen. In 2015 lag dat percentage een stuk lager: toen kampte 14 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen met psychische vermoeidheid.

Mensen met ingewikkeldere beroepen hebben daarnaast vaker last van moeheid. Het gaat dan om werk met meer verantwoordelijkheden, een hoger opleidingsniveau en gespecialiseerde taken.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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