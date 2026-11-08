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Ward (43) investeerde 18.000 euro in de woning van zijn schoonouders: 7 maanden later stond het huis te koop

Met 18.000 euro hielp Ward (43) zijn schoonouders om langer thuis te blijven wonen. Maar binnen zeven maanden veranderden ze van gedachten. De woning staat inmiddels te koop en Ward voelt zich behoorlijk voor gek gezet. Lesley Echteld van De Gezinsportemonnee deelt haar tips over deze financiële misser.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Ward (43): „Mijn schoonouders wonen al ruim dertig jaar in hetzelfde huis. Een fijne woning met een grote tuin, maar wel eentje waarbij alle slaapkamers en de badkamer boven zijn. Omdat ze ouder werden en traplopen steeds lastiger ging, begonnen ze zich zorgen te maken over de toekomst. Verhuizen wilden ze absoluut niet, want ze waren gehecht aan hun huis, de buurt en hun buren. Mijn vrouw en ik begrepen dat heel goed.

Ward betaalt 18.000 euro voor verbouwing

We kwamen daarom met het idee om beneden een slaapkamer en badkamer te realiseren. Dan konden ze gewoon blijven wonen, ook als traplopen op een gegeven moment niet meer zou lukken. Alleen hadden mijn schoonouders niet voldoende spaargeld om die verbouwing te betalen. Mijn vrouw en ik besloten daarom bij te springen. We hadden zelf een aardig bedrag gespaard en vonden het een mooie investering in hun toekomst.

Uiteindelijk betaalden we 18.000 euro voor deze verbouwing. Een flink bedrag, maar als ze daardoor nog tien jaar in hun eigen huis konden blijven, vonden we dat het waard. Bovendien waren mijn schoonouders ontzettend dankbaar. Mijn schoonmoeder zei meerdere keren dat ze zo blij was dat ze niet hoefden te verhuizen.

Binnen 7 maanden besluiten schoonouders alsnog te verhuizen

De verbouwing verliep gelukkig goed: er kwam een slaapkamer op de begane grond en daarnaast een badkamer met een ruime inloopdouche. Mijn schoonouders waren ontzettend blij met het resultaat. Mijn schoonvader zei zelfs dat hij nu nooit meer weg hoefde. Dat was precies waarvoor we het hadden gedaan.

Maar nog geen zeven maanden later vertelden ze tijdens een etentje dat ze toch wilden verhuizen. Ze hadden een gelijkvloers appartement gezien, dichter bij winkels en met veel minder onderhoud. Vooral de grote tuin begon ze tegen te staan. We hadden net voor 18.000 euro hun huis aangepast, zodat ze er konden blijven wonen, en ineens wilden ze er vanaf.

Ward baalt: ‘De hogere verkoopopbrengst is niet voor ons’

Mijn vrouw reageerde een stuk rustiger dan ik. Zij vond dat haar ouders zelf moesten bepalen waar ze wilden wonen. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in, maar ik kon alleen maar denken aan het geld. Dat geld hadden we ook kunnen gebruiken voor onze eigen woning of op onze spaarrekening kunnen laten staan.

Het pijnlijkste vond ik dat mijn schoonouders er zo luchtig over deden. Ze zeiden dat de verbouwing het huis waarschijnlijk aantrekkelijker zou maken voor kopers. Misschien is dat zo, maar die eventuele hogere verkoopopbrengst komt bij hen terecht, niet bij ons. Toen ik voorzichtig vroeg hoe ze dat zagen, werd het ongemakkelijk. We hadden het geld destijds gegeven om hen te helpen en nooit afspraken gemaakt over terugbetaling.

Woning schoonouders staat inmiddels te koop

Mijn schoonouders hebben inmiddels de woning te koop gezet. Ik gun ze echt een fijne plek waar ze zonder zorgen oud kunnen worden, maar ik baal ontzettend van hoe dit is gelopen.”

Geldexpert Lesley Echteld: maak vooraf afspraken over grote bedragen

Lesley Echteld van De Gezinsportemonnee is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Ik begrijp heel goed dat Ward baalt. Hij heeft 18.000 euro geïnvesteerd vanuit een mooie gedachte: zijn schoonouders helpen om langer zelfstandig in hun vertrouwde woning te blijven wonen. Hij ging er waarschijnlijk vanuit dat zij daar nog jarenlang zouden blijven. Maar bij zo’n grote financiële beslissing is het belangrijk om niet alleen naar de goede bedoeling te kijken, maar ook naar de mogelijke scenario’s.

Schenking of lening? Leg vast wat er met je geld gebeurt

Het klinkt misschien zakelijk, zeker binnen een familie, maar juist bij familie is het belangrijk om geldzaken bespreekbaar te maken. Spreek vooraf af of het om een schenking, een lening of een investering gaat. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de woning toch wordt verkocht? Wordt een deel van het geld dan terugbetaald? Door dit vooraf te bespreken, voorkom je dat iedereen achteraf andere verwachtingen blijkt te hebben.

Natuurlijk is 18.000 euro een aanzienlijk bedrag. Dat geld had ook gebruikt kunnen worden voor de eigen woning, een financiële buffer of andere toekomstplannen. Voordat je zo’n bedrag beschikbaar stelt, is het verstandig om te kijken wat dit betekent voor je eigen financiële situatie. Kun je het missen als je het nooit meer terugziet? Als het antwoord nee is, moet je goed nadenken over de voorwaarden waaronder je het geld beschikbaar stelt.

Wat als Wards schoonouders hun huis toch verkopen?

Een beslissing die vandaag logisch voelt, kan over een halfjaar heel anders uitpakken. Zeker als mensen ouder worden, kunnen hun woonwensen en behoeften veranderen. Een slaapkamer en badkamer beneden kunnen een mooie oplossing lijken, maar vervolgens blijkt een gelijkvloers appartement toch beter te passen. Dat betekent niet automatisch dat iemand verkeerde keuzes maakt. Het laat wel zien dat je bij een grote investering rekening moet houden met onzekerheid.

Het is begrijpelijk dat Ward zijn schoonouders wilde helpen. Toch is het belangrijk om bij een verbouwing ook stil te staan bij de financiële kant. Verhoogt de verbouwing mogelijk de verkoopwaarde van de woning? Wie profiteert daarvan? En staat die mogelijke waardestijging in verhouding tot de investering? Een verbouwing kost geld, maar dat betekent niet automatisch dat de woningwaarde met hetzelfde bedrag stijgt.

Kan Ward nog iets van zijn 18.000 euro terugkrijgen?

Geld en familie kunnen een lastige combinatie zijn. Mensen vinden het soms ongemakkelijk om afspraken op papier te zetten, omdat ze bang zijn dat dit wantrouwen uitstraalt. Maar duidelijke afspraken zijn juist een manier om de relatie te beschermen. Je hoeft elkaar niet te wantrouwen om vooraf vast te leggen wat er gebeurt als plannen veranderen.

Mijn belangrijkste advies: help vanuit je hart, maar beslis met je verstand. Het is prachtig als je financieel iets kunt betekenen voor je familie. Maar je eigen financiële toekomst telt ook. Goede bedoelingen zijn een mooie basis, alleen zijn ze geen vervanging voor duidelijke afspraken. Juist als je elkaar iets gunt, wil je voorkomen dat geld achteraf voor teleurstelling of spanningen zorgt.

Wat zou Ward nu nog kunnen doen? Ik zou hem adviseren alsnog afspraken te maken voor de verkoop van de woning. Ward kan met zijn vrouw en schoonouders om tafel gaan en uitleggen dat hij de verbouwing heeft betaald met de verwachting dat ze langer in de woning zouden blijven. Hij kan vragen of ze bereid zijn een deel van de 18.000 euro terug te betalen uit de verkoopopbrengst.”

De Gezinsportemonnee is een online platform over geldzaken, besparen en gezinsfinanciën, opgericht door Lesley Echteld om het taboe op geld te doorbreken. Vanuit haar ervaring als moeder van vijf kinderen deelt zij praktische en toegankelijke tips waarmee gezinnen meer grip krijgen op hun financiën. Haar kracht ligt in het vertalen van financiële onderwerpen naar herkenbare situaties uit het dagelijks leven.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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